Андрей Фалейчик пообещал жителям копейского Кадровика решить проблему с коллектором

Жители копейского поселка Кадровик (Челябинская область) в очередной раз столкнулись с дурно пахнущей (в прямом смысле) проблемой: вечером 24-го января в данном микрорайоне с численностью населения около трех тысяч человек произошла авария на канализационном коллекторе – со всеми вытекающими… в виде фекальных «рек».

В результате коммунальных ЧП (первая авария, в районе дома №3 по улице Огнева, была устранена уже к пяти вечера 25-го января, однако на следующий день, 26-го января, случилась вторая – уже возле дома №6 по этой же улице) канализационные стоки добрались до нескольких участков жителей частного сектора, затопив и землю, и погреба, а в воздухе, потерявшем свежесть и чистоту, разлилось зловоние, доводящее до головокружения и рези в глазах.

«Такие проблемы у нас круглый год. Порывов было много, с большей частью мы справились – губернатор (прежний глава региона Борис Дубровский – прим.) несколько лет назад выделял нам денежные средства. Сейчас пришла новая беда, с которой наш водоканал бьется уже неделю», - поделилась одна из местных жительниц.

Действительно, власти Копейска людей в беде не бросили. Начиная с раннего утра 25-го января и по настоящее время работники МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» ведут непрерывную работу по устранению последствий аварии на коллекторе.

Сегодня, 31-го января, в выходной день, глава Копейска Андрей Фалейчик провел встречу с жителями Кадровика, на которой присутствовали также коммунальщики и депутаты.

Выслушав жалобы людей (от проблем с коллектором местное население страдает уже лет пять, не меньше) и посетив проблемные территории микрорайона, затопленные канализационными стоками, градоначальник пообещал отчаявшимся жителям, что проблема обязательно будет решена.

Андрей Фалейчик объяснил, что главное сейчас – дождаться помощи из Екатеринбурга, а именно более мощную, чем есть в Копейске и Челябинске, каналопромывочную машину, которая сможет эффективно справиться с засором – таким образом, проблема с изливами в микрорайоне будет решена.

«МУП КСВВ работает здесь уже достаточно длительное время, однако ресурсов нашего предприятия недостаточно. На следующей неделе будет привлечена дополнительная тяжелая техника для прочистки данного коллектора диаметром тысяча миллиметров. Планируем окончательно решить проблему в течение недели – максимум двух. Думаю, техники из Екатеринбурга будет достаточно. О том, когда конкретно нам будет представлена машина, фирма даст ответ в понедельник. Мы понимаем, что чем быстрее это случится, тем лучше. Идеально было бы получить технику уже первого февраля», - отметил Андрей Фалейчик.

Он подчеркнул, что ликвидация аварийной ситуации в Кадровике и ее последствий – это лишь малая часть того, что муниципалитету предстоит сделать, чтобы кардинальным образом решить проблему изношенных сетей - порывов, изливов, подтоплений.

«В Копейске необходимо реконструировать всю систему водоснабжения и водоотведения в целом, и здесь мы уже понимаем, что это будет не один и даже не два года. Данную работу нужно и теперь уже можно выполнять, так как с 11-го января текущего года сети стали муниципальными, и сейчас мы уже имеем законные основания для вложения в данный объект в том числе и бюджетных средств. В настоящее время МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» занимается разработкой инвестиционной программы, в которую, безусловно, войдет и ремонт коллектора, и будет включена реконструкция очистных сооружений. Это достаточно серьезные программные мероприятия, которые утверждаются на областном уровне, после чего мы приступим к их реализации», - рассказал Андрей Фалейчик.

Удачи в решение глобальных задач главе Копейска пожелала 83-летняя жительница дома на улице Огнева. Валентина Павловна раньше работала в горводоканале, и не понаслышке знает, насколько изношены сети.

Главный инженер «Копейских систем водоснабжения и водоотведения» Юрий Луценко пояснил, что в настоящее время в поселке Кадровик работы ведутся в нижней точке коллектора (на участке рядом с домом №21 по улице Папанинцев).

«Силами «КСВВ» мы производим непрерывные работы по устранению данной аварийной ситуации. Задействована собственная техника нашего предприятия, привлекалась также техника из Челябинска. Ждем подмоги из Екатеринбурга. Машина, которая придет оттуда, предназначена для профилактической чистки городских коллекторов. Она более мощная и современная, чем та, что есть у нас. Как раз такая, которая нужна для этого коллектора», - отметил Юрий Луценко.

По его словам, данный коллектор построен очень давно, примерно в середине 50-х годов прошлого века. Несмотря на свой солидный возраст, объект продолжал функционировать – специалисты КСВВ из года в год поддерживают его работоспособность.

«Периодически на коллекторе происходят засоры. С чем это связано? Дело в том, что туда непонятным образом попадают бревна, различные посторонние предметы – такие, например, как покрышки от автомобилей, бытовой мусор. Безусловно, здесь есть и вина самих жителей – самостоятельно все это в коллектор попасть бы не смогло. Наши ребята достают из коллектора также большое количество тряпок», - рассказал Юрий Луценко.

Главный инженер предприятия отметил, что сегодня сложно точно назвать день, когда все работы в Кадровике будут закончены. Это станет понятно после того, как придет техника из Екатеринбурга.

Днем воскресенья на месте работали две каналопромывочные машины, усиленная аварийная бригада, экскаватор и сопутствующая техника.