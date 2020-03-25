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Анонсы событий и мероприятий га 26 марта

Общество
Вчера, 23:51
Автор: 
Олеся Денисова

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 марта.

В 9 часов состоится брифинг первого заместителя губернатора Ирины Гехт по ситуации с коронавирусом в регионе (ул. Цвиллинга, 27).

В 12 часов Общественная палата Челябинской области проведет семинар с южноуральскими НКО по вопросам организации общественного наблюдения за ходом голосования по изменениям в Конституцию РФ (ул. Цвиллинга, 27, третий этаж, малый зал).

ДЛЯ СПРАВКИ.

26 марта - Фиолетовый день (День больных эпилепсией).

26 марта в народном календаре – Никифоров день.

Автор: 
Олеся Денисова
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