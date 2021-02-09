В городскую думу Челябинска придут новые люди

Светлана Портье: за пять лет число мест в детских садах Челябинска выросло вдвое

Полицейские Челябинска задержали больше десяти тысяч нарушителей короновирусного режима

Анонсы событий и мероприятий на 10 февраля

Многодетная семья из поселка Роза снова столкнулась со слепотой и странной забывчивостью власти

На этой неделе в Челябинскую область поступит еще 27 тысяч доз вакцины от ковида

Тепло и горячая вода возвращаются в дома и социальные учреждения Советского района

В Челябинской области число привитых от ковида за неделю выросло в два раза

Гехт: Грипп не пришел и надеюсь, что не придет

Анонсы событий и мероприятий на 10 февраля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 февраля.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Готовы ли производители и продавцы удерживать цены на социальные товары».

В 14 часов состоится открытие Года науки и технологий в Челябинской областной универсальной научной библиотеке. В программе - квест-ярмарка научных развлечений, презентация литературного календаря ЧОУНБ, лекция «Искусство на улице. Уральские стрит-артисты», прямой эфир с организаторами премии «Просветитель», презентация Кабинета ученого и многое другое (Челябинск, пр. Ленина, 60, ЧОУНБ).

ДЛЯ СПРАВКИ

10 февраля - День дипломатического работника.

10 февраля - Всемирный день зернобобовых.

10 февраля - День угощения домового - Велесичи, Кудесы (праздник славян).

10 февраля в православном календаре - День памяти преподобного Ефрема Сирина.

10 февраля по народному календарю – Ефрем – сверчковый заступник.

10 февраля 1636 года - День рождения утюга: его первое документальное упоминание.