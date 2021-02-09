Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 февраля.
В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Готовы ли производители и продавцы удерживать цены на социальные товары».
В 14 часов состоится открытие Года науки и технологий в Челябинской областной универсальной научной библиотеке. В программе - квест-ярмарка научных развлечений, презентация литературного календаря ЧОУНБ, лекция «Искусство на улице. Уральские стрит-артисты», прямой эфир с организаторами премии «Просветитель», презентация Кабинета ученого и многое другое (Челябинск, пр. Ленина, 60, ЧОУНБ).
ДЛЯ СПРАВКИ
10 февраля - День дипломатического работника.
10 февраля - Всемирный день зернобобовых.
10 февраля - День угощения домового - Велесичи, Кудесы (праздник славян).
10 февраля в православном календаре - День памяти преподобного Ефрема Сирина.
10 февраля по народному календарю – Ефрем – сверчковый заступник.
10 февраля 1636 года - День рождения утюга: его первое документальное упоминание.