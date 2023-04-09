09.04.2023
Трамвай насмерть сбил женщину в Челябинске
09.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 11 апреля (18+)
09.04.2023
В Челябинской области ОПР действует уже в шести районах
08.04.2023
Пожарный поезд ЮУЖД оказал помощь в тушении пожара в Оренбургской области
07.04.2023
Девять миллионов рублей перевел мошенникам житель Троицка
07.04.2023
Участники СВО и члены их семей смогут получать дополнительное образование за счет государства
Анонсы событий и мероприятий на 11 апреля (18+)
07.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
06.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на седьмое апреля (18+)
05.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на шестое апреля (18+)
04.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на пятое апреля (18+)
Восьмого апреля у православных - Лазарева суббота, в храмах освящают вербу
07.04.2023
В Челябинской области стартовал весенний сезон охоты на птиц
07.04.2023
Алексей Текслер презентовал в Китае возможности Челябинской области
07.04.2023
Седьмого апреля у православных - Благовещение Пресвятой Богородицы
07.04.2023
В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков
06.04.2023