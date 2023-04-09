Анонсы событий и мероприятий на 11 апреля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 апреля.

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 12 часов состоится пресс-конференция, посвященная ситуации на рынке труда и проведению в Челябинске Всероссийской ярмарки трудоустройства. Спикер - первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 12 часов в Доме актера им. В. И. Милосердова состоится «пилотный выпуск» олимпиады: «Наследие К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в мировой театральной культуре» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15, Дом актёра им. В. И. Милосердова, второй этаж Камерного театра).

Олимпиада состоит из двух туров: теоретического (в формате «Брейн-ринга») и творческого (конкурс актерских этюдов, предлагаемых участникам олимпиады в начале тура).

Подготовлены и задания для зрителей.

Продолжится XII международный музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет…». Музыканты выступят в Миассе и Озёрске.

В Южно-Уральском государственном медицинском университете состоится отборочный этап по «танцевальному» направлению II фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна профессиональных образовательных организаций Челябинской области» (Челябинск, ул. Воровского, 64).

ДЛЯ СПРАВКИ

10 апреля – День братьев и сестер.

10 апреля 2023 года - Великий Понедельник (Начало страстной недели) у православных христиан.

10 апреля 2023 года в календаре католических праздников – Пасхальный понедельник у западных христиан.

10 апреля в православном календаре - День памяти Преподобного Илариона.

10 апреля по народному календарю - Иларион - Выверни оглобли.

10 апреля 1832 года в России введены звания Почетных граждан для некоторых категорий лиц недворянского происхождения.

10 апреля 1981 года в Москве открылся Мемориальный музей космонавтики.