Анонсы событий и мероприятий на 11 апреля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 апреля.

В 13 часов состоится пресс-конференция, посвященная XI Всероссийскому форуму «Информационное общество: цифровое развитие регионов» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 13 часов в Челябинской областной публичной библиотеке состоится краеведческая лекция «История золотодобычи на Южном Урале» (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, второй этаж, зал краеведения).

В 14 часов продолжится XII международный музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет…» (Челябинск, ул. Труда, 92А, концертный зал им. С.С. Прокофьева).

В 13 часов 30 минут – пресс-подход к народному артисту России Денису Мацуеву, министру культуры Челябинской области Алексею Бетехтину, заслуженному артисту России дирижёру Детско-юношеского симфонического оркестра Челябинской области Валерию Уткину, стипендиатам Благотворительного фонда.

В 14 часов - гала-концерт стипендиатов Благотворительного фонда «Новые имена...» с участием Детско-юношеского симфонического оркестра и Дениса Мацуева.

В 19 часов – концерт «И классика и джаз».

Участники фестиваля также выступят в Магнитогорске.

В 16 часов 30 минут в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Три эпохи Марка Шагала» состоится мастер-класс «Вдохновляясь Шагалом. Монотипия» (Челябинск, площадь Революции, д. 1).

В 18 часов 30 минут в рамках XI Международного музыкального фестиваля «Весенний beat» впервые на сцене Детской филармонии Южного Урала состоится рассказ-концерт «Золотое наследие ХХ века: джаз и рок» (Челябинск, ул. Солнечная, д. 5).

В Челябинском государственном университете состоится отборочный этап по «вокальному» и «инструментальному» направлениям II фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна профессиональных образовательных организаций Челябинской области» (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек.

ДЛЯ СПРАВКИ

11 апреля - День Конституции Республики Крым.

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

11 апреля в народном календаре – Берещенье.

11 апреля 1857 года император Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла.