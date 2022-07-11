Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 июля (18+).

В Государственном Историческом музее Южного Урала открывается выставка «Классика жанра», посвященная творчеству челябинского художника Владимира Бубнова. В день открытия вход на выставку будет бесплатным. На выставке представлена большая подборка пейзажей: виды на реки Ай и Сим, Саткинские пороги и Крым. Здесь же натюрморты, сюжетные картины и автопортрет (16+).

В 11 часов состоится рабочий выезд по вопросам строительства дорог и капитального ремонта жилого фонда с участием главы Челябинска Натальи Котовой (18+).

В 11 часов исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер даст свою первую пресс-конференцию в пресс-центре «Комсомольской правды - Челябинск», темой которой станет приемная кампании, которая сейчас в самом разгаре. Александр Вагнер расскажет о ее особенностях, видах стипендий, работе цифровой кафедры, возможностях для стартапов, соглашениях с работодателями, условиях для развития и творческой самореализации. Мероприятие пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. Трансляция будет доступна в группе «КП-Челябинск» в социальной сети ВКонтакте. Сама пресс-конференция состоится на улице Красной, 4 (шестой этаж) (16+).

В 13 часов на площадке медиахолдинга «Гранада Пресс» в формате онлайн состоится пресс-конференция, посвященная информационному продвижению туризма в Челябинской области. Спикеры пресс-конференции расскажут о проектах Публичной библиотеки – «Нескучные путешествия по Южному Уралу» и «Блюда от верблюда: каков на вкус Южный Урал». В качестве спикеров на пресс-конференции выступят Наталья Диская, директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки; Марина Дубровина, заведующая сектором отдела краеведения Челябинской областной универсальной научной библиотеки; Екатерина Сторублева, сотрудник Центра межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной библиотеки (18+).

В 15 часов состоится интерактив «Первые шаги в предпринимательстве», спикером выступит Федор Буркин - основатель студии Justimprov в (Магнитогорск, филиал центра «Мой бизнес», проспект Ленина 70, офис 331, третий этаж) (18+).

В 17 часов состоится семинар «Бизнес на сайтах без программирования» от Ярослава Егорова - эксперта в области электронной коммерции, руководителя партнерского направления и отдела продаж компании «Аспро» (Челябинск, центр «Мой бизнес», улица Российская, 110, кабинет 1, второй этаж) (18+).

ДЛЯ СПРАВКИ:

12 июля - Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.

12 июля - День Петра и Павла (Петров день).

12 июля - День фотографа.

12 июля - День Косоворотки.

12 июля - День флага МВД России.

12 июля - День следования по течению.

12 июля - День бумажного пакета.

12 июля - День простоты.

12 июля - День разноцветных глаз.

12 июля - День благодарности коровам.

12 июля - День «Ешь свое желе».

12 июля - День пирога с пеканом.

Именины 12-го июля отмечают Симон, Петр, Павел.