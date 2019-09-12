Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября
Общество
Сегодня, 16:46
Автор: 
Евгения Александрова

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 сентября.

В 10 часов Челябинск присоединится к Всероссийской образовательной акции по информационным технологиям «ИТ-диктант». Участие в тестировании примут участие горожане старше 18-ти лет (Челябинск, «Точка кипения», улица Молодогвардейцев, 31).

В 10 часов Кадастровая палата Челябинской области проведет горячую линию по вопросам упрощенного порядка оформления недвижимости по телефону: 8 (351) 728-75-00 (добавочные номер 2266, 2287).

В 11 часов состоится XII отчетно-выборная конференция Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области с участием главы региона Алексея Текслера (поселок Смолино, парк-отель «Березка», улица Чапаева, 118).

В 11 часов «ЭкоДайвинг клуб «ДИМСИ» при поддержке министерства экологии Челябинской области проведет субботник по уборке берегов и дна Студенческого (Шершневского каменного) карьера в Челябинском городском бору, около Шершневского водохранилища, неподалеку от Южно-Уральского государственного университета.

В 12 часов состоится прощание с талантливым врачом, компетентным руководителем, заслуженным врачом РФ Алексеем Викторовичем Козловым (Челябинск, городская больница №1).

В 13 часов состоится митинг-реквием, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий (поселок Шершни, мемориал «Золотая гора»).

В 13 часов на базе государственного стационарного учреждения «Челябинский дом-интернат №1 для престарелых и инвалидов» состоятся показательные пожарно-тактические занятия по обучению руководителей учреждений системы социальной защиты с круглосуточным проживанием граждан правилам пожарной безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях. (Челябинск, поселок Каштак, улица Санаторная, 8).

В 14 часов авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» посетит среднюю общеобразовательную школу № 24 (Челябинск, улица Жукова, 47).

В 15 часов ИТ-диктант напишут участники Всероссийской образовательной акции по информационным технологиям в возрасте 14-17 лет (Челябинск, «Точка кипения», улица Молодогвардейцев, 31).

В 15 часов игроки хоккейного клуба «Белые медведи» придут познакомиться со своим талисманом - белым медведем Алтыном и его подругой Айришей. В программе знакомства - кормление мишек (челябинский зоопарк).

В 18 часов в театре кукол состоится премьера спектакля для взрослых «Сон Джульетты» (Челябинск, улица Кирова, 9).

В 18 часов состоится открытие шестого театрального форума студенческих коллективов «Унивест-2019» (Челябинск, площадка около театра-студии «Манекен», улица Сони Кривой, 79-А).

СПРАВКА

13 сентября - День программиста.

13 сентября - День парикмахера.

13 сентября - Куприянов день.   

13 сентября - День рождения пенициллина.

13 сентября - День шарлоток и осенних пирогов.

 

Автор: 
Евгения Александрова
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