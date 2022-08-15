Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 августа.

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

В 12 часов состоится завершающие лекции проекта «Зелёный понедельник» в этом сезоне - занятия по английскому, экологическому праву и биологии. По окончании лекций – экскурсия по Ботаническому саду и вручение призов постоянным слушателям (Челябинск,

Бр. Кашириных, 129, ЧелГУ).

В 15 часов на площадке медиахолдинга «Гранада Пресс» состоится пресс-конференция «Где появятся выделенные полосы для общественного транспорта в Челябинске» (Челябинск, ул. Васенко, 63, четвертый этаж ).

ДЛЯ СПРАВКИ

15 августа 2021 года – День Воздушного Флота России.

15 августа - День археолога.

15 августа - День Республики Тыва (День Тувы).

15 августа - Всемирный день бездомных животных.

15 августа - День рождения телефонного приветствия «Алло».

15 августа - Успение Пресвятой Богородицы у западных христиан, в Армении.

15 августа в народном календаре - Степан Сеновал.

15 августа 1723 года состоялось торжественное открытие летней резиденции русских императоров - Петергофа.