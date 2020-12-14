На чемпионате России по фигурному катанию за медали будут бороться два южноуральца

Анонсы событий и мероприятий на 15 декабря

На Ленинградскому мосту в Челябинске обустраивают временный пешеходный переход

Алексей Текслер предупредил глав, что намерен лично оценить иллюминацию в территориях

Анонсы событий и мероприятий на 15 декабря

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 декабря.

В девять часов состоится онлайн пресс-конференция «Спортивная жизнь Челябинской области в 2020 году» в пресс-центре «Гранада Пресс».

В 10 часов губернатору Челябинской области Алексею Текслеру представят новые автобусы на газомоторном топливе, закупленные для Челябинска (Театральная площадь).

В 11 часов в режиме видеоконференции состоится заседание Законодательного Собрания Челябинской области.

В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Экология Южного Урала: что изменилось в 2020 году».

В 13 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Итоги работы регионального министерства здравоохранения в 2020 году».

Справка.

15 декабря - Международный день чая.

15 декабря – День образования Радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ.

15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

15 декабря в народном календаре – День Аввакума.