Предлагаем нашим подписчикам и читателям анонсы событий и мероприятий на 16, 17 и 18 июля.

Суббота, 16 июля:

В 8 часов состоится пресс-тур из Челябинска на V Всероссийский Бушуевский фестиваль – единственный в мире фестиваль украшенного холодного оружия. Программа фестиваля – здесь (отъезд от министерства культуры Челябинской области, площадь Революции, 4). 0+

В 11 часов в парке исторической реконструкции «Гардарика» состоится областной фестиваль-конкурс керамики «Живой огонь-2022». На конкурс съедутся более 30 мастеров из Челябинска, Екатеринбурга, Миасса и других территорий Южного Урала. На конкурсе керамистов мастера покажут красоту и уникальность своих произведений. В этом году они будут соревноваться в обжиге конкурсных работ по технологии раку, затем пройдет конкурс по изготовлению работ в технике сграффито. Для участников фестиваля запланирован круглый стол по теме «Особенности художественного декорирования керамики», где будут обсуждать новые техники и материалы. А для гостей пройдут мастер-классы по различным техникам гончарного искусства. 0+

В 11 часов челябинский Экопарк приглашает на литературную викторину от библиотеки №28 (территория парка качелей). 6+

В 11 часов Магнитогорск продолжит отмечать День города и День металлурга. Жителей и гостей города ждет масса сюрпризов. Программа (территория проекта «Притяжение», парк у Вечного огня). 0+

В 11 часов в Магнитогорске состоятся финальные заезды во всех классах судов межрегиональных соревнований по парусному спорту «Кубок Магнитки» (акватория реки Урал, напротив монумента «Тыл-фронту»). В 17 часов состоится награждение победителей финала парусной регаты. 6+

В 11 часов в парке «Сад Победы» Челябинска состоится спортивная тренировка для всех возрастов. 4+

В 12 часов в челябинском Саду Победу пройдет детская игровая программа «Фиксики». 2+

В 12 часов челябинский экопарк приглашает на игровую программу «Увлекательное путешествие в страну Металлургов» (территория парка качелей). 6+

С 12 до 14 часов на площадку песочных скульптур в челябинском горсаду имени Пушкина придут сказочные персонажи и устроят праздник юным посетителям. В программе - активные игры на свежем воздухе и отличное настроение. 4+

В 13 часов в челябинском парке «Сад Победы» состоится научное шоу. 6+

В 12 часов челябинский городской сад имени Пушкина приглашает на праздник по случаю Дня металлурга. 0+

В 12 часов в челябинском парке «Металлург» имени Тищенко состоится праздничная программа, посвященная Дню металлурга. 0+

В 14 часов в челябинском парке «Сад Победы» пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня металлурга. 0+

В 16 часов в челябинском парке имени Гагарина состоится музыкально-танцевальная программа, посвященная Дню металлурга (летний театр). 0+

В 14 часов в Златоусте состоится торжественное открытие ватерпольного турнира, посвященного 120-летнему юбилею Златоустовского металлургического завода (Центр олимпийской подготовки «Уралочка»). 0+

В 14 до 17 часов парк развлечений «Планета Смайлс» приглашает челябинцев на праздник День семьи, любви и верности, который состоится в ТРК «КУБА» на улице Цвиллинга, 25. В программе - конкурсы и развлекательные программы, увлекательные мастер-классы, бесплатные фотосессии, подарки и сладкие угощения, а также розыгрыш классных призов. Гости события смогут поучаствовать в бесплатной фотосессии на свадебной карусели для всех молодоженов и любящих сердец (в это же время, с 14-ти до 17-ти часов, эти же самые мероприятия «Планета Смайлс организует в ТРК «Куба» и в воскресенье, 17-го июля). 0+

В 17 часов в челябинском Арт-сквере на набережной реки Миасс пройдет показ моноспектакля актера театра драмы имени Наума Орлова Вадима Долговых «Греческий салат». 16+

В 13 и 18 часов в Челябинске состоится показ иммерсивного спектакля «Матреша» по мотивам романа Федора Достоевского «Бесы» от Театрального Пространства Свободы. Режиссер - Алексей Тетюев (улица Свободы, 2). 16+

В 18 часов в челябинском Арт-сквере на набережной реки Миасс выступят талантливые музыканты нашего города: Дина Шилова (скрипка) и Юлия Клюева (саксофон). Организаторы обещают только качественный живой звук, искреннюю, экспрессивную игру и колоритную музыкальную программу: джаз, фолк, кантри, латино, золотые хиты и любимые мелодии. Вход свободный. 0+

В 19 часов на Театральной площади Челябинска по случаю Дня металлурга состоится грандиозное праздничное событие для южноуральцев выступят Народный артист России, музыкант Михаил Турецкий, а также его арт-группы - «Хор Турецкого» и SOPRANO. Откроет концерт выступление лауреатов фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна-2022». Вход свободный. 0+

В 19 часов в челябинском городском саду имени Пушкина под открытым небом состоится показ кинофильма «Зимний вечер в Гаграх». 18+

В 22 часа в челябинском парке имени Гагарина в летнем кинотеатре под открытым небом состоится показ кинофильма «Весна на Заречной улице». Вход свободный. 12+

Воскресенье, 17 июля:

Состоится рабочая поездка губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Кыштым и Карабаш. В рамках поездки глава региона примет участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в Кыштыме и пожарно-спасательной части в Карабаше, посетит ряд других объектов. 18+

В 11 часов челябинская библиотека имени Пушкина начнет празднование Единого дня фольклора (ул. Коммуны, 69 / Свободы, 60). Вход свободный. 0+

С 12 до 14 часов в челябинском городском саду имени Пушкина будет проходить «Спортивный выходной» от управления по делам молодежи. Гостей ждут мастер-классы по спортивным направлениям. 6+

В 13 и 18 часов в Челябинске состоится показ иммерсивного спектакля «Матреша» по мотивам романа Федора Достоевского «Бесы» от Театрального Пространства Свободы. Режиссер - Алексей Тетюев (улица Свободы, 2). 16+

​​​​​​​В 14 часов в Доме архитектора Челябинска состоится открытая лекция «Градостроительные документы» Ольги Чистяковой и Марии Попович. Ольга Чистякова - ведущий инженер компании «Affinum», куратор архитектурно-градостроительного исследования Мастерской «Пушкина». Мария Попович - ведущий архитектор компании «Affinum», городской аналитик, куратор архитектурно-градостроительного исследования Мастерской «Пушкина». На лекции эксперты расскажут, какие документы регламентируют проектирование и строительство, где их искать и как с ними работать. (проспект Ленина, 41А). Вход свободный, регистрация по ссылке. 18+

В 18 часов Магнитогорск продолжит отмечать День города и День металлурга. Программа (территория проекта «Притяжение»). 0+

Музей Победы приглашает жителей Челябинской области на онлайн-программу в день 80-летия начала Сталинградской битвы. На сайте культурной площадки зрителей ждут виртуальная экскурсия, видеоинтервью с участниками битвы и кинопоказ. 18+

Понедельник, 18 июля:

В 10 часов 30 минут в детской библиотеке №9 имени Шилова в Челябинске состоится комплексное занятие «Прыг-скок Зайчик». На занятии малыши отгадают загадку про зайку, рассмотрят и потрогают игрушку «Заяц»: зайка мягкий и пушистый, на картинках «Заяц» и «Зайчиха и зайчонок» покажут части тела животного, поиграют в игру «Высокие, низкий», выполнят пальчиковую гимнастику «Засолка капусты» и слепят угощение для зайчика – морковку (улица Тухачевского, 8). Телефон: 251-48-61. 0+

В 10 часов на железнодорожный вокзал Челябинска прибудет первая «Университетская смена» детей из Донецкой народной республики. 50 школьников в возрасте от 12 до 17 лет проведут на Южном Урале десятидневную образовательную смену патриотической направленности «Наш Русский мир». Принимающая сторона – ЮУрГГПУ (педагогический университет). 18+

В 10 часов в онлайн-формате состоится традиционное аппаратное совещание в администрации Челябинска с участием главы города Натальи Котовой. 18+

ДЛЯ СПРАВКИ:

16 июля - День рисования на асфальте.

16 июля - Мокий и Марк, Стожары.

16 июля - Всемирный день змеи.

16 июля - День личного повара.

16 июля - День вкусной еды.

16 июля - День кукурузных оладьев.

16 июля - День свежего шпината.

16 июля - День знакомства с вашими клиентами.

Именины 16 июля отмечают Ян, Фома, Филипп, Родион, Михаил, Марк, Константин, Иван, Егор, Демид, Георгий, Василий, Антон, Анатолий и Александр.

17 июля - День металлурга.

17 июля - День этнографа.

17 июля - День основания морской авиации ВМФ России.

17 июля - День дарения подарков.

17 июля - День рождения кондиционера.

17 июля - Андрей Налива.

17 июля - Всемирный день эмоджи.

17 июля - День международного правосудия.

17 июля - День укоренившихся традиций.

17 июля - День лотереи.

17 июля - День персикового мороженого.

Именины 17 июля отмечают Федор, Теодор, Савва, Николай, Михаил, Марк, Ефим, Дмитрий, Богдан, Андрей, Алексей, Татьяна, Ольга, Марфа, Марта, Мария, Анастасия и Александра.

18 июля - День создания органов государственного пожарного надзора.

18 июля - День прогулок под дождем.

18 июля - Афанасьев день.

18 июля - День хозяйственной службы органов внутренних дел РФ.

18 июля - Международный день Нельсона Манделы.

18 июля - День икры.

18 июля - День кислых конфет.

18 июля - День рождения «Тетриса».

18 июля - Всемирный день слушания.

18 июля - День страхового ботаника.

18 июля - День вылазки из своей конуры.

Именины 18 июля отмечают Степан, Сергей, Василий, Афанасий, Люция, Кирилла, Елизавета, Варвара, Анна и Агния.