Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 августа.

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по строительной политике в очном режиме (Челябинск, ул. Кирова, д. 116, гербовый зал).

В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие выставки «Путь художника». В экспозиции которой будут представлены живопись и графика дизайнера, руководителя изостудии «Я умею рисовать», заведующей отделением изобразительного искусства ДХШИ № 3 Ольги Пастух и её выпускников (Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 30).

В 19 часов в Усадьбе Рябининых покажут спектакль «Сад расходящихся тропок» от Камерного театра (Челябинск, улица Каслинская, д. 137).

В 19 часов Усадьба Рябининых проводит walking с фотогалереей «Юность» (старт от Свердловского проспекта, 60).

Афиша мероприятий в детских библиотеках Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

16 августа - День малинового варенья.

16 августа в православном календаре - День памяти Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.

16 августа в православном календаре – День памяти преподобного Исаакия Далматского.

16 августа – День малинового варенья.

16 августа в народном календаре - Антон Вихровей, Малинник.