Больше 60 тысяч южноуральцев получили знаки отличия ГТО

Анонсы событий и мероприятий на 16 марта

Более 60 тысяч южноуральцев получили знаки отличия ГТО

Полицейские Челябинска снова начали «охоту» на бомжей

Более полутысячи южноуральцев в выходные бесплатно сдали в ТРК тест на ковид

Инвестиции в недвижимость стали доступны через ВТБ Онлайн

Сторонники Александра Московского рассказали СВОЮ правду о ситуации в СНТ «Электрометаллург»

В сквер на площади Революции Челябинска вернулись светящиеся качели

Анонсы событий и мероприятий на 16 марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 марта.

В 11 часов минэкологии организует пресс-тур на бумажный комбинат «Комфорт», приуроченный к старту в регионе экологической акции по сбору макулатуры «Весенний БУМаговорот». Представители предприятия продемонстрируют новую линию переработки макулатуры и поделятся с журналистами производственными секретами по возвращению бумаге второй жизни (ул. Первая Потребительская, 24).

В 12 часов состоится пресс-конференция по теме развития внутреннего туризма с авторами экопросветительского проекта «Заповедное Зауралье». (ул. Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 15 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как будет работать региональный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Госдуму».

В 16 часов 30 минут в рамках Дней фантастики в Челябинской областной публичной библиотеке состоится онлайн-лекция кандидата филологических наук, доцента ЧелГУ Александра Полушкина «Мир научной фантастики: вчера, сегодня, завтра» (прямая трансляция в группе Публичной библиотеки «ВКонтакте»).

ДЛЯ СПРАВКИ

16 марта 2021 года – Всемирный день социальной работы (отмечается в каждый третий вторник марта).

16 марта - День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации

16 марта в народном календаре – Евтропиев день.

16 марта 1870 года - в России пущена первая мартеновская печь.

16 марта 1926 года - запущена первая в мире ракета на жидком топливе.

16 марта 2014 года - состоялся общекрымский референдум по вопросу о статусе полуострова Крым и города Севастополь.