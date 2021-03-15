Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 марта.
В 11 часов минэкологии организует пресс-тур на бумажный комбинат «Комфорт», приуроченный к старту в регионе экологической акции по сбору макулатуры «Весенний БУМаговорот». Представители предприятия продемонстрируют новую линию переработки макулатуры и поделятся с журналистами производственными секретами по возвращению бумаге второй жизни (ул. Первая Потребительская, 24).
В 12 часов состоится пресс-конференция по теме развития внутреннего туризма с авторами экопросветительского проекта «Заповедное Зауралье». (ул. Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).
В 15 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как будет работать региональный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Госдуму».
В 16 часов 30 минут в рамках Дней фантастики в Челябинской областной публичной библиотеке состоится онлайн-лекция кандидата филологических наук, доцента ЧелГУ Александра Полушкина «Мир научной фантастики: вчера, сегодня, завтра» (прямая трансляция в группе Публичной библиотеки «ВКонтакте»).
ДЛЯ СПРАВКИ
16 марта 2021 года – Всемирный день социальной работы (отмечается в каждый третий вторник марта).
16 марта - День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации
16 марта в народном календаре – Евтропиев день.
16 марта 1870 года - в России пущена первая мартеновская печь.
16 марта 1926 года - запущена первая в мире ракета на жидком топливе.
16 марта 2014 года - состоялся общекрымский референдум по вопросу о статусе полуострова Крым и города Севастополь.