Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 августа.

В девять часов в Публичной библиотеке Челябинска начнется сбор книг на русском языке для последующей отправки в Луганскую и Донецкую Народные Республики. Сбор продлится до 24 августа (Челябинск, пр. Ленина, д. 60).

В 10 часов состоится онлайн пресс-конференция: «Челябинская таможня: рост экспорта в страны СНГ и борьба с контрафактом» (площадка медиахолдинга «Гранада Пресс»).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, каб. 504).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 12 часов состоится освящение десяти крестов и куполов для строящегося храма в посёлке Сосновка на берегу Шершневского водохранилища (Челябинск, улица Красных казаков, д. 20).

В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по бюджету (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, конференц-зал).

В 15 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 16 часов состоится танцевальная программа для старшего поколения (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А, городской сад им. А. С. Пушкина, сцена)

В 18 часов 30 минут в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «От реальности к символу» Вадима Шмыгина состоится встреча участников книжного клуба «Экфрасис», где обсудят роман братьев Стругацких «Град обреченный» (Челябинск, пл. Революции, д. 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова).

В 19 часов в Усадьбе Рябининых состоится спектакль под открытым небом для детей от трех лет «Бука» театра кукол им. В. Вольховского (Челябинск, улица Каслинская, д. 137).

В 19 часов команда Дома архитектора и Центра развития городской среды приглашает жителей Челябинска на экскурсию по благоустройству территории возле ДС Юность. Регистрация.

Афиша мероприятий в детских библиотеках Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

17 августа - День секонд-хенда.

17 августа в православном календаре – Праздник Пензенской-Казанской иконы Божией Матери.

17 августа - Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка.