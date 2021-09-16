Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 сентября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в выборах депутатов Государственной Думы РФ, ознакомится с текущим этапом благоустройства парка «Металлург» им. О.И. Тищенко, посетит новый логистический центр ООО «Ариант» и выставку строительно-дорожной и специализированной техники «СтройДорЭкспо 2021».

С 10 часов до 18 часов 30 минут - второй день конференции, посвященной формированию единой концепции оказания медицинской помощи пациентам с критической ишемией нижних конечностей (Челябинск, Свердловский проспект, 51А, Кинотеатр «Мегаполис», Мегазал).

В 12 часов «АиФ-Челябинск» проведет на платформе ZOOM онлайн-конференцию в, приуроченную к Дню машиностроителя (отмечается в последнее воскресенье сентября).

В 14 часов состоится конференция работников и обучающихся ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». В повестке: выборы членов Ученого Совета университета и принятие нового Коллективного договора (ЮУрГУ, главный учебный корпус, актовый зал).

В 14 часов 30 минут состоится Церемония награждения победителей Суперкубка-2021 фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА».

В 18 часов в рамках празднования 285-летия Челябинска состоится народное гуляние «Создаем будущее вместе» (Сквер «Семейный»).

В 19 часов 30 минут в рамках празднования 285-летия Челябинска состоится фестиваль «Парад моды» (пешеходная часть улицы Кирова).

ДЛЯ СПРАВКИ

17 сентября – Всемирный день безопасности пациентов.

17 сентября 2021 года - День секретаря в России.

17 сентября - День иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

17 сентября в народном календаре – Неопалимая Купина.

17 сентября - День разговоров с городом.

17 сентября - День щекотунчиков.