Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 августа.

В 9 часов 30 минут состоится пленарное заседание Южно-Уральского педагогического собрания. В мероприятии примет участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Программа (Челябинск, пр. Ленина, 35, конгресс-холл Центра международной торговли).

В 10 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по социальной политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

С 10 до 19 часов будет работать Универсальная агропромышленная выставка-ярмарка «АГРО-2022», В программе: демонстрация достижений муниципальных районов, предприятий АПК Челябинской области, развлекательная программа, ярмарка товаров, выставка животных и техники, катание на лошадях, верблюдах и пони (Челябинск, ул. 250-Летия Челябинска, 38, Ледовая арена «Трактор»).

С 10 часов 30 минут до 17 часов – деловая программа (Ледовая арена «Трактор», третий этаж, конференц-зал).

С 11 до 13 часов – планерное заседание с прямым включением представителей Китайской Народной Республики, провинции Шэньси, района Янлин.

С 11 до 17 часов - Мастеровая «Слобода», мастер-классы по прикладному искусству.

В 14 часов - торжественная церемония открытия XXIX Областной универсальной выставки-ярмарки «АГРО–2022», в которой примет участие губернатор Алексей Текслер.

С 15 до 18 часов - конкурсная программа:

- Конкурс «Лучшая презентация района Челябинской области»,

- Конкурс «Сельскохозяйственные животные».

В 11 часов состоится пресс-конференция по набору контрактников на военную службу в именные подразделения «Южный Урал» и «Южноуралец», которые поедут выполнять боевые задачи в рамках спецоперации на Украине (Челябинск, ул. Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 11 часов в центре «Мой бизнес» состоится бесплатный мастер-классу «Эмоции лидера: как управлять собой и другими», на котором научат, как контролировать свое состояние для принятия взвешенных решений и личной эффективности (Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, второй этаж).

С 14 до 15 часов Центральная библиотека им. А.С. Пушкина проводит встречу с неравнодушными жителями Челябинска «Мы в ответе за тех, кого приручили» (всех желающих поучаствовать в судьбе бездомных животных ждут на Аллее Славы, напротив библиотеки, ул. Коммуны, 69).

В 17 часов 30 минут в Челябинской Публичной библиотеке состоится открытие фотовыставки «Незнакомцы», посвященной жителям и гостям Челябинска. Автор работ – челябинский фотограф Катя Васильева (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, третий этаж, выставочный зал библиотеки).

В 19 часов команда Дома архитектора и Центра развития городской среды приглашает жителей Челябинска на экскурсию по благоустройству территории возле ДС Юность. Регистрация.

С 22 часов до часу ночи жители и гости города Челябинска смогут увидеть на телебашне праздничную подсветку с логотипом мероприятия и команд-участниц «БИТвы связистов».

Афиша мероприятий в детских библиотеках Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

18 августа - День географа в России.

18 августа в народном календаре - Евстигней Житник.

18 августа 1782 года в Санкт-Петербурге торжественно открыт памятник Петру I («Медный всадник»).

18 августа 1845 года - основано Русское географическое общество.