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Анонсы событий и мероприятий на 18 июня

Общество
Сегодня, 15:26
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 июня.

В 12 часов состоится онлайн-конференция в Zoom «Родителям на заметку: новые возможности дополнительного образования детей», посвященная запуску федерального и регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Челябинской области. Трансляция пресс-конференции также будет доступна для детей и родителей в группе Областного Центра дополнительного образования детей.

В 13 часов состоится презентация «Умного освещения» в Кременкульском сельском поселении Сосновского муниципального района (пос. Вавиловец, ул. Дубовая д. 4).

В 13 часов состоится онлайн-конференция «Доброта спасет мир. Благотворительность в эпоху пандемии». Регистрация на сайте «Коммерсанта».

В 14 часов состоится пресс-конференция, посвященная размещению нестационарных торговых объектов в городе Челябинске (пл. Революции, 2, конференц-зал 5 этаж).

В 14 часов АиФ проводит пресс-конференции по обеспечению безопасности детей в летний период и профилактике детского травматизма в Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

18 июня - Международный день паники.

18 июня - День службы военных сообщений Вооруженных Сил России.

18 июня - День устойчивой гастрономии.

18 июня в православном календаре - День памяти святого князя Феодора Ярославича Новгородского.

18 июня в народном календаре – Дорофеев день.

18 июня 1937 года начался первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва - Северный полюс – Ванкувер.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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