Анонсы событий и мероприятий на 18 мая (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 мая.

Пресс-тур для представителей СМИ в город Кыштым (усадьба «Белый дом»). Тема – реконструкция объекта культурного наследия федерального значения «Белый дом».

Продолжит свою работу ярмарка фермерских товаров. Мероприятие организуется региональным центром «Мой бизнес». Время работы ярмарки 9:00 до 19:00 (Комсомольский пр., 65, рядом с гипермаркетом «Теорема»).

В Южно-Уральском государственном университете продолжит работу VII студенческая конференция «Астероидная безопасность» (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, ауд. 1007).

XXIV Фестиваль средств массовой информации Челябинской области пройдет 18–19 мая. Фестиваль проводится при поддержке губернатора и правительства Челябинской области.

В 10 часов продолжит свою работу XXI Славянский научный собор «Урал. Православие. Культура». Полная программа опубликована на сайте митрополии.

С 11 до 13 часов Комитет Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по информации и рекламе проведет семинар: «Привлечение персонала для компаний через социальные сети: возможности и особенности» (ул. Сони Кривой, 56, каб. 606).

В 12 часов начнется Школа молодого экскурсовода. Занятие по теме: «Военная история Алого поля» проведет сотрудник отдела краеведения, Александра Петровна Базаева (ЧОУНБ, Отдел краеведения, пр. Ленина, д. 60).

В 12 часов состоится торжественный прием педагогических работников и студентов профессиональных образовательных организаций, которые обеспечивали питанием мобилизованных южноуральцев, находившихся на базе 90-й гвардейской танковой дивизии Чебаркуля. Награды вручит министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов (образовательный комплекс «Смена», ул. Горького, 38).

В 13 часов 30 минут состоятся публичные слушания по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство жилого дома со встроенными объектами обслуживания и встроенной автостоянкой на 120 мест, код 2.6) по ул. Работниц в Калининском районе города Челябинска (Дом архитектора, пр. Ленина, 41-а).

В 17 часов 30 минут в Публичной библиотеке откроется выставка, посвященная «ангельскому алфавиту». Экспозицию составляет серия картин, выполненная в технике «сухая кисть» и состоящая из 33 работ. Автор – Лена Борисова, южноуральский редактор и писатель (пр. Ленина, 60).

В 17 часов 30 минут в ИЦАЭ стартует новый проект «ПРОФпримерка». Первым гостем «ПРОФпримерки» станет Николай Новаковский, ведущий инженер-математик РФЯЦ-ВНИИТФ, кандидат физико-математических наук (Челябинск, ул. Энгельса, 107).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: Международный день памятников и исторических мест.

ДЛЯ СПРАВКИ

18 мая - День рождения майского жука.

18 мая - Международный день музеев.

18 мая - День Балтийского флота ВМФ РФ.

18 мая - День Розовой Пантеры.

18 мая - Всемирный день вакцины против СПИДа.

18 мая - День отправки электронной поздравительной открытки.

18 мая - День памяти жертв депортации народов Крыма.

18 мая - День всеобщей осведомлённости о доступности.