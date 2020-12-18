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Анонсы событий и мероприятий на 19-21 декабря

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Анонсы событий и мероприятий на 19-21 декабря

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19-21 декабря.

19 декабря, суббота

В 11 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в акции «Ёлка желаний». Члены правительства Челябинской области исполнят желания юных южноуральцев, находящихся в трудной жизненной ситуации (ул. Цвиллинга, 27).

В 11 часов стартует пятый, юбилейный, слет волонтеров Южного Урала, на котором соберутся 100 лучших активистов со всего региона. Впервые пройдет в онлайн-формате. Программа слета (Челябинск, пр. Ленина, 80, Центр волонтеров).

В 11 часов состоится одна из немногих очных лекций Воскресного университета ЧелГУ «Зачем Чичиков покупал "мёртвые души”?». Лектор - кандидат географических наук, доцент кафедры экономической теории и регионального развития Павел Дегтярёв (ул. Молодогвардейцев 70Б, второй корпус ЧелГУ).

В 14 часов состоится торжественный прием талантливых детей, на котором Алексей Текслер вместе с супругой Ириной поздравят юных граждан, отличившихся в спорте, творчестве, науке и общественной деятельности (ул. Цвиллинга, 27).

В 15 часов состоится благотворительная акция «Снеговики-добряки» в ГЛК «Солнечная долина» (Миасс).

20 декабря, воскресенье

В 11 часов начнется второй день слета волонтеров Южного Урала. Он пройдет в онлайн-формате. Программа слета.

В 11 часов в рамках Воскресного университета ЧелГУ кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики английского языка факультета лингвистики и перевода Ксения Добрикова прочете онлайн-лекцию «Межкультурная коммуникация. Диалог культур».

21 декабря, понедельник

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа.

В 13 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Как южноуральцам не оставить долги на следующий год: рекомендации службы судебных приставов».

В 15 часов челябинская компания «Инновации детям» проведет демонстрацию работы «Умного скалодрома», разработанного на средства гранта Фонда содействия инновациям (ул. Сони Кривой, д. 60, Манеж ЮУрГУ, четвертый этаж).

Справка.

19 декабря - Международный день помощи бедным.

19 декабря - День военной контрразведки в России.

19 декабря 2020 года - День риэлтора в России (отмечается в третью субботу декабря).

19 декабря – День снабженца в России.

19 декабря в православном календаре - День святителя Николая Чудотворца.

19 декабря в народном календаре – Никола Зимний.

19 декабря 1866 года было создано Русское телеграфное агентство.

19 декабря 1863 года англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум.

19 декабря 1943 года были основаны Тверское и Екатеринбургское суворовские военные училища.

20 декабря – День работника органов безопасности Российской Федерации.

20 декабря – Международный день солидарности людей.

20 декабря в православном календаре - День памяти преподобного Нила Столобенского.

20 декабря в народном календаре – Амвросимов день.

20 декабря – в 1991 году был упразднен Государственный банк СССР и все его активы и имущество на территории РСФСР переданы Центральному банку РСФСР (Банку России).

20 декабря – в 1944 году открывается Академия медицинских наук СССР.

20 декабря – в 1938 году в Москве была основана Государственная публичная историческая библиотека.

21 декабря – Карачун (Корочун) — день зимнего солнцестояния.

21 декабря в народном календаре – Анфиса Рукодельница.

21 декабря – в 1925 году в Москве в здании Большого театра проведен официальный просмотр фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин».

21 декабря – в 1898 году Пьер и Мари Кюри открыли новый элемент, который они назвали Радий.

21 декабря – в 1846 году Роберт Листон провел первую в Европе хирургическую операцию с анестезией.