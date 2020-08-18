Анонсы событий и мероприятий на 19 августа
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 августа.
В 12 часов 30 минут в челябинском пресс-центре «Аргументы и факты» состоится пресс-конференция с участием председателя Всероссийской политической партии «Партия роста» Бориса Титова и обладательницы титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, члена совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ Ксении Безугловой (улица Российская, 67, девятый этаж).
В 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как начнётся учебный год в образовательных организациях региона», участие в которой примет министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов и руководители образовательных учреждений Челябинска.
В 15 часов в Челябинске состоится церемония специального гашения почтовой открытки, посвященной 60-летию полета собак в космос, на которой изображена скульптурная композиция «Белка и Стрелка», расположенная в челябинском детском парке имени Терешковой (проспект Ленина, 60, вход со стороны улицы Васенко).
В 16 часов на первом областном состоится пресс-конференция «Реабилитация после пневомнии» с участием главного внештатного специалиста министерства здравоохранения региона Ольги Агеевой и врача-пульмонолога, начальника отдела челябинского областного центра медицинской профилактики Татьяны Цветковой.
ДЛЯ СПРАВКИ:
19 августа - Всемирный день гуманитарной помощи.
19 августа - День Мотострелковых войск РФ.
19 августа - Яблочный Спас.
19 августа - Преображение Господне.
19 августа - День рождения русской тельняшки.
19 августа - Всемирный день фотографии.
19 августа - День картофеля
19 августа - День филателии (День почтовой марки).
19 августа - День превращения в бабочку.
19 августа - Международный день орангутана.
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