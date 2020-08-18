ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Анонсы событий и мероприятий на 19 августа

Общество
Сегодня, 15:45
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 августа.

В 12 часов 30 минут в челябинском пресс-центре «Аргументы и факты» состоится пресс-конференция с участием председателя Всероссийской политической партии «Партия роста» Бориса Титова и обладательницы титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, члена совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ Ксении Безугловой (улица Российская, 67, девятый этаж).

В 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как начнётся учебный год в образовательных организациях региона», участие в которой примет министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов и руководители образовательных учреждений Челябинска.

В 15 часов в Челябинске состоится церемония специального гашения почтовой открытки, посвященной 60-летию полета собак в космос, на которой изображена скульптурная композиция «Белка и Стрелка», расположенная в челябинском детском парке имени Терешковой (проспект Ленина, 60, вход со стороны улицы Васенко).

В 16 часов на первом областном состоится пресс-конференция «Реабилитация после пневомнии» с участием главного внештатного специалиста министерства здравоохранения региона Ольги Агеевой и врача-пульмонолога, начальника отдела челябинского областного центра медицинской профилактики Татьяны Цветковой.

ДЛЯ СПРАВКИ:

19 августа - Всемирный день гуманитарной помощи.

19 августа - День Мотострелковых войск РФ.

19 августа - Яблочный Спас.

19 августа - Преображение Господне.

19 августа - День рождения русской тельняшки.

19 августа - Всемирный день фотографии.

19 августа - День картофеля

19 августа - День филателии (День почтовой марки).

19 августа - День превращения в бабочку.

19 августа - Международный день орангутана.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Сегодня, 12:02
В Челябинской области за сутки умерло четыре человека с коронавирусом
Сегодня, 11:10
Общественники добиваются спасения старинного храма в Ашинском районе через прокуратуру
Сегодня, 09:24
В Челябинске в связи с дорожным ремонтом водители смогут проехать не везде
Сегодня, 09:04
Алексей Текслер проверит выполнение своих поручений властями Верхнего Уфалея
Вчера, 17:44
Алексей Текслер подписал соглашение о взаимодействии с уральским транспортным прокурором
Вчера, 16:32
Известного челябинского зоозащитника Карена Даллакяна южноуральцы хотят видеть «Человеком года-2020»
Вчера, 16:02
Анонсы событий и мероприятий на 18 августа
Вчера, 14:54
Челябинские энергетики оперативно вернули свет в дома жителей Сосновского района
Вчера, 13:44
Новая школа в микрорайоне «Парковый» готова распахнуть свои двери для учеников
Вчера, 13:02
Котова поставила задачу закончить подготовку к отопительному сезону до конца августа
Среда обитания
Сегодня, 13:11
Оно не тонет
В Челябинске все закрывали глаза на фекалии в реке Миасс
Экономика
Сегодня, 15:57
Алексей Текслер заявил о возрождении в Верхнем Уфалее социальной сферы
Новости
Сегодня, 16:11
Происшествия
Средняя сумма взятки в Челябинской области составляет 81 тысячу рублей
Сегодня, 15:53
Происшествия
Чтобы не сбежала, южноуралец привязывал к себе ремнем девушку
Сегодня, 15:00
Происшествия
По требованию прокуратуры закрыт частный детский сад «Маргаритка» в Чурилово
Сегодня, 14:28
Экономика
ВТБ подключает роботов для выплат по клиентским обращениям
Сегодня, 14:26
Федерация
Как по Грефу: в российских школах планируют внедрять новые формы обучения
Материалы рубрики
Сегодня, 14:19
Общество
Магнитогорцы обсуждают проекты территорий для благоустройства
Сегодня, 12:28
Общество
В Челябинской области за сутки выписали в семь раз больше выздоровевших пациентов от Covid-19, чем за прошлый день
Сегодня, 12:22
Общество
Инженеры ГРЦ Макеева борются за победу в чемпионате «Роскосмоса» среди молодежи
Сегодня, 09:24
Общество
В Челябинске в связи с дорожным ремонтом водители смогут проехать не везде
Вчера, 16:32
Общество
Известного челябинского зоозащитника Карена Даллакяна южноуральцы хотят видеть «Человеком года-2020»
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика