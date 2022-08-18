Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 августа.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочей поездкой посетит Карталинский и Нагайбакский районы, а также Локомотивный городской округ.

- глава региона проконтролирует исполнение программы «Жилье для детей-сирот», ход строительства дороги Париж-Джабык и пообщается с жителями Джабыка, для которых построили новые дома.

- губернатор осмотрит стадион СК «Локомотив», проконтролирует ход строительства нового детского сада №155 и строящегося многоквартирного дома.

- Алексей Текслер ознакомится с ходом ремонта Дома культуры «Луч».

В шесть часов 30 минут стартует информационный тур по открытию экотропы Петропавловка п. Меседа.

Программа:

В шесть часов 30 минут – отъезд от остановки Алое поле в с. Меседа, урочище Петропавловка.

В 10 часов 45 минут - пресс-подход главы Месединского сельского поселения.

С 11 часов 30 минут до 16 часов 30 минут - поход по экотропе Петропавловка.

В 10 часов состоятся три секции Южно-Уральского педагогического собрания. Программа.

В 10 часов пройдет церемония награждения по итогам Всероссийской летней Универсиады 2022 года (Российская, 258, конференц-зал УралГУФК).

С 10 до 19 часов – второй день работы Универсальной агропромышленной выставки-ярмарки «АГРО-2022» (Челябинск, Ледовая арена «Трактор», ул. 250-Летия Челябинска, 38).

С 11 до 18 часов - дегустационный конкурс качества продукции. Конкурс по инновациям.

С 11 до 17 часов - мастер-классы по прикладному искусству.

С 13 до 16 часов - фольклорный конкурс творческих коллективов.

В 10 часов состоится фестиваль дворовых игр в рамках проекта «Игры нашего двора» (на игровой площадке Литературного сквера челябинской Публичной библиотеки, пр. Ленина, д. 60).

С 10 до 15 часов будет работать мобильный пункт вакцинации против коронавирусной инфекции на выставке «АГРО-2022» (Челябинск, Ледовая арена «Трактор», ул. 250-Летия Челябинска, 38, площадка у Ледовой арены «Трактор»).

В 12 часов состоится онлайн пресс-конференция, посвященная участию южноуральских бойцов студотрядов в федеральном конкурсе «Алгоритм роста» (площадка медиахолдинга «Гранада Пресс»).

В 14 часов 30 минут стартует VI Спартакиада «БИТва связистов» - уникальное спортивное мероприятие, проводимое по инициативе Минцифры Челябинской области и не имеющее аналогов в России по числу команд-участниц (стадион имени Елесиной).

Программа:

В 14 часов 30 минут - построение команд на стадионе.

В 14 часов 37 минут - выступление команды черлидинга «Стар-лайт».

В 14 часов 45 минут - приветственное слово инициатора Спартакиады, министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игоря Фетисова.

В 14 часов 48 минут - приветственное слово Александра Беленкова, директора ОГБУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Челябинской области».

В 14 часов 52 минуты - приветственное слово посла ГТО по Челябинской области, мастера спорта международного класса по лёгкой атлетике, 2-кратного рекордсмена мира и Европы Евгении Зинуровой.

В 14 часов 56 минут - приветственное слово чемпиона мира 2022 года по всестилевому карате, мастера спорта, чемпиона и призёра России 2019-2022 годов Игоря Прохорова.

В 15 часов - Веселые старты.

В 15 часов 25 минут - конкурс капитанов (стрельба из лука).

В 15 часов 45 минут - начало спортивных состязаний/викторина для болельщиков.

В 17 часов 30 минут – эстафета.

В 17 часов 50 минут - занесение результатов, обработка, выступления творческих коллективов (выступление школы фланкировки шашкой «Айрон», вокальной студии «Династия», Челябинск)

В 18 часов 20 минут - церемония награждения.

В 16 часов парк «Сад Победы» приглашает старшее поколение на танцевальную программу в исполнении духового оркестра «Живые звуки» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79).

В 21 час КиноНабережная Русского Радио приглашает на показ фильма «Холоп» (набережная реки Миасс, Арт-сквер).

Афиша мероприятий в детских библиотеках Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

19 августа - День рождения русской тельняшки.

19 августа - Всемирный день фотографии.

19 августа - Всемирный день гуманитарной помощи.

19 августа в календаре православных праздников - Преображение Господне.

19 августа в народном календаре – Яблочный спас.

19 августа 1839 года в России открыта Пулковская астрономическая обсерватория.

19 августа 1960 года советский космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю.

19 августа 1981 года создано спецподразделение «Вымпел».