Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 июня (18+).

В 8 часов 40 минут Южно-Уральский государственный университет даст старт Приёмной кампании-2022. Университет продолжит добрую традицию и в торжественной обстановке поздравит первого абитуриента (Челябинск, пр. Ленина 85 ЮУрГУ, второй корпус).

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

В 10 часов в Челябинске состоится встреча беженцев с Донбасса с руководителем Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутатом Законодательного Собрания Денисом Моисеевым (Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 34, отель «Виктория»).

В 11 часов Челябинский государственный университет открывает приёмную кампанию для абитуриентов в формате фестиваля «Начни лето с ЧелГУ» (Братьев Кашириных, 129, территория первого корпуса ЧелГУ). Подробности.

- семь площадок на любой вкус и возраст: лекторий, ярмарка хенд-мейда и фудкорт, состязания по бамперболу и лапте, детская и интеллектуальная зоны, а также фотозоны и выступления творческих коллективов.

- гостями лектория станут ректор университета Сергей Таскаев и исполнительный директор, куратор выездных и праздничных мероприятий студии мультипликации и медиа «ВидимоНевидимо» Анна Абалмазова.

- желающие смогут не только сделать фото у арт-объекта фестиваля, но и принять участие в его создании. Организаторы предлагают посетителям раскрасить буквы «Начни Лето с ЧелГУ».

- розыгрыш ценных призов от университета и партнёров (фитнес-браслет, портативная колонка, различные сертификаты и другие приятные подарки).

- мастер-класс по живописи от проекта «Третьяковка».

В 12 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную Благотворительному автопробегу «С Родной» по родному краю».

В 15 часов Челябинский театр современного танца приглашает детей и их родителей на детский иммерсивный спектакль «Как Дима в театр ходил». Это спектакль-путешествие или спектакль-«бродилка» (Челябинск, ул. Новороссийская, 63).

Во время путешествия дети узнают о разных видах театров и о том, как на сцене создаются чудеса. Детей ждет бушующее «море» и полеты на досках-каталках, перчаточные куклы и таинственные Маски, балерина, танцующая на пуантах и много других удивительных вещей. Все это можно не только посмотреть, но и принять в этом участие. После представления детей ждет увлекательный творческий мастер-класс.

В 22 часа в центре туристического лагеря заповедника «Аркаим» состоится музыкально-керамический перфоманс. Он пройдёт в рамках Карнавала современного искусства «Аркаимское солнцестояние». Участники: художник-скульптор, керамист, создатель различных музыкальных инструментов из глины Станислав Курамин и мастер горлового пения, исполнительница на хомусе ОленаУУТАй.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий Центральной детской городской библиотеки им. А.М. Горького в Челябинске.

ДЛЯ СПРАВКИ

20 июня - Всемирный день беженцев.

20 июня - Всемирный день защиты слонов в зоопарках.

20 июня - День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России.

20 июня 2022 года – Всемирный день мотоциклиста.

20 июня 2022 года в православном календаре – Начало Петрова поста.

20 июня в народном календаре – Федот Страж.

20 июня 1945 года в Москву из Берлина доставлено Знамя Победы.