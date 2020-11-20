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Анонсы событий и мероприятий на 21-23 ноября

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятия на 21-23 ноября.

21 ноября, суббота

В 10 часов стартуют Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23-х лет памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России, бронзового призёра Олимпийских игр, чемпиона мира, четырёхкратного чемпиона Европы, девятикратного чемпиона СССР Григория Веричева (региональный Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Александра Миллера). Соревнования пройдут без присутствия зрителей.

В 12 часов состоится торжественное открытие Всероссийского фестиваля идей и технологий Rukami (Челябинск, ул. Черкасская, 1А). Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию.

В 15 часов 30 минут состоится торжественная церемония открытия мемориального памятника основателю дзюдо на Южном Урале Харису Юсупову. Бюст установлен возле Центра олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера рядом со скульптурной композицией «Бросок», изображающей двух дзюдоистов. В мероприятии примут участие почетные гости, ветераны дзюдо и члены семьи Хариса Мунасиповича Юсупова.

В 16 часов состоятся финальные поединки Всероссийских соревнований по дзюдо памяти Григория Веричева в весовых категориях до 60, 66 и 73 килограммов у юниоров и до 48, 52, 57 и 63 килограммов у юниорок до 23-х лет (региональный Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Александра Миллера).

В ДК Железнодорожников Челябинска состоится концерт лучших самодеятельных коллективов в рамках проекта «Уральский перепляс представляет». Видеоверсия концерта будет транслироваться в сети интернет, в телевизионном эфире «Копейск ТРК» и телерадиокомпании Global TV в Коркинском, Еманжелинском, Увельском, Пластовском районах, Южноуральске, Копейске и других населенных пунктах.

22 ноября, воскресенье

В 10 часов состоятся предварительные поединки среди юниоров до 81, 90, 100 и свыше 100 килограммов и юниорок до 70, 78 и свыше 78 килограммов в рамках Всероссийских соревнований по дзюдо памяти Григория Веричева (региональный Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Александра Миллера). Соревнования пройдут без присутствия зрителей.

В 11 часов ассистент кафедры химии твёрдого тела и нанопроцессов химического факультета Челябинского государственного университета Александр Макогон прочитает публичную лекцию платформе Zoom. Во время своего выступления на Воскресном университете «Физико-химические свойства неорганических пигментов» он раскроет секреты хорошей краски и расскажет, как определить её качество.

В Челябинске состоится третий день Всероссийского фестиваля идей и технологий Rukami (Челябинск, ул. Черкасская, 1А).

23 ноября, понедельник

В 10 часов состоится аппаратное совещание в администрации Челябинского городского округа с участием главы Натальи Котовой.

20-23 ноября

В 11 часов состоится встреча с организаторами и участниками Всероссийского фестиваля идей и технологий Rukami. Журналисты получат возможность пообщаться с организаторами фестиваля, заглянуть за кулисы всех площадок, взять интервью у мейкеров, посмотреть научное шоу и познакомиться с разработкой по утилизации использованных масок и перчаток от трехлетнего изобретателя (Челябинск, ул. Черкасская, 1А).

В 11 часов состоится круглый стол «2020-2021. Точки роста малого и среднего бизнеса в условиях нестабильности» с участием представителей правительства Челябинской области, Законодательного собрания Челябинской области и ЧОО «ОПОРА РОССИИ» (онлайн).

СПРАВКА.

21 ноября - День работника налоговых органов Российской Федерации.

21 ноября – Всемирный день приветствий.

21 ноября - Всемирный день телевидения.

21 ноября - День бухгалтера в России.

21 ноября в православном календаре - Празднование Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

21 ноября в народном календаре – Михайлов день.

21 ноября 1783 года состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре.

22 ноября - День сыновей.

22 ноября – День психолога в России.

22 ноября в православном календаре – Празднование в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»

22 ноября в народном календаре – Матрена Зимняя.

23 ноября - Международный день акварели.

23 ноября в православном календаре – День памяти святого Георгия Победоносца.

23 ноября в народном календаре – Родион и Ераст, Родион Ледолом.

23 ноября 1763 года Екатерина II учредила медицинскую коллегию, первым председателем которой стал барон Черкасов.

23 ноября 1831 года в Санкт-Петербурге открылся Румянцевский музей – первый в России частный публичный музей.

23 ноября 1917 года Декретом Совнаркома упразднены сословия и гражданские чины дореволюционной России.