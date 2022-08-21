Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 августа.

В 9 часов 30 минут состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

С 10 часов до 16 часов библиотеки Челябинска проведут праздничные акции, встречи и мастер-классы для взрослых и детей, приуроченные к празднованию Дня государственного флага РФ.

С 12 до 14 часов в Челябинске пройдет акция «Бело-сине-красные сердца». В рамках акции, посвященной Дню Государственного флага Российской Федерации, волонтеры будут раздавать флажки-триколоры (Челябинск, Арт-сквер на набережной реки Миасс, пешеходная часть ул. Кирова и сквер за площадью Революции, у фонтана).

В 12 часов в кинотеатре «Знамя» в Челябинске состоится совместная акция Бессмертного полка России, Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности, Общероссийского народного фронта, музея ЧТЗ посвященная Дню Государственного флага России и 80-летию первого выпуска с конвейера ЧТЗ танка Т-34 с показом фильма об уникальном подвиге танкоградцев.

В 14 часов в рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Магнитогорске состоится акция по раздаче лент триколор.

Акция пройдет на нескольких площадках города:

- утром и вечером в часы-пик на проходных ММК (1, 5, 11, 12 проходные).

- с 14 часов на территории бульвара «Огни Магнитки»;

- с 17 часов 30 минут около ТЦ «Гостиный двор», «Семейный парк», в сквере Патриотический;

- с 18 часов в парке у Вечного огня;

- с 18 часов 30 минут на территории парка отдыха «Лукоморье», около аквапарка и Центрального стадиона, на территории сквера Металлургов, Чапаева и рядом с Дворцом культуры металлургов имени С. Орджоникидзе;

С 22 часов до часу ночи в честь Дня государственного флага Российской Федерации телебашня Челябинского телерадиопередающего центра появится иллюминация в виде триколора.

ДЛЯ СПРАВКИ

22 августа – День государственного флага Российской Федерации.

22 августа - День Республики Коми.

22 августа - Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений.

22 августа в народном календаре – Матфей Змеесос.

22 августа 1941 года - «День рождения» знаменитых «наркомовских ста граммов».

22 августа – в 1943 году учреждены суворовские училища.

22 августа 1991 года красно-сине-белый флаг (триколор) утвержден официальным символом России.

22 августа 2004 года президент России подписал закон о льготных выплатах.