Анонсы событий и мероприятий на 22 октября
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 октября.
В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по социальной политике (ЗСО, улица Кирова, 114).
В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Как нацпроект «Образование» способствует развитию талантов у детей Южного Урала».
ДЛЯ СПРАВКИ
22 октября - Международный день без бумаги.
22 октября - Международный день заикающихся людей.
22 октября - День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ.
22 октября в православном календаре - Празднование в честь Ефесской (Корсунской) иконы Божией Матери.
22 октября в народном календаре – Яков Дровопилец.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.