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Анонсы событий и мероприятий на 22 октября

Общество
Сегодня, 00:26
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Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 октября.

В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по социальной политике (ЗСО, улица Кирова, 114).

В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Как нацпроект «Образование» способствует развитию талантов у детей Южного Урала».

ДЛЯ СПРАВКИ

22 октября - Международный день без бумаги.

22 октября - Международный день заикающихся людей.

22 октября - День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ.

22 октября в православном календаре - Празднование в честь Ефесской (Корсунской) иконы Божией Матери.

22 октября в народном календаре – Яков Дровопилец.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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