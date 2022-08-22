Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 августа.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит Каслинский муниципальный район.

В программе:

- осмотр построенного в Булзях в рамках газификации области газопровода,

- контроль хода капитальных ремонтов ДК им. И.М.Захарова, краеведческого музея и школы №25,

- посещение производственной площадки ОАО «Радий» и знакомство с результатами благоустройства общественных территорий по программе «Формирование городской среды», оценка состояния стадиона после проведенного капремонта.

В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по экологии (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 9 часов 50 минут состоится состоится визит главы города Челябинска Натальи Котовой в Ленинский район (отъезд от администрации города).

В программе:

- посещение общественных пространств и дворовых территорий, где в этом году выполняются работы по благоустройству;

- посещение площадки строительства новой автомобильной дороги по улице Агалакова.

В 10 часов продолжатся мероприятия Южно-Уральского педагогического собрания.

В программе:

В 10 часов - секция «Оценка профессионального мастерства педагогических работников общеобразовательных организаций Челябинской области»

(Челябинск, ул. Блюхера, д. 91, Челябинский центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов).

В 11 часов - заседание родительского совета при министерстве образования и науки

Челябинской области (Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20А, РЦОКИО).

В 12 часов - областное родительское собрание (Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20А, РЦОКИО).

В 13 часов - Коммуникационная площадка «Психолого-педагогические классы как механизм профессионального самоопределения и предпрофессионального развития»

(г. Челябинск, ул. Худякова, д. 20, ЧИППКРО, Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников).

В 14 часов - брифинг для СМИ (Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20А, РЦОКИО).

В 11 часов состоится в формате онлайн пресс-конференция, посвященная проекту «Правовая помощь по безопасности сделок с жильем и финансами» (на площадке медиахолдинга «Гранада Пресс»).

В 12 часов на площадке МУП «Копейское пассажирское предприятие состоится презентация новых автобусов, которые выйдут на линию ко Дню города. В мероприятии запланировано участие заместителя губернатора Сергея Шаля (Копейск, ул. Сутягина, 37, центральная проходная).

В 15 часов состоится танцевальная программа для старшего поколения в парке «Сад Победы» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79, кафе «В теньке»).

В 15 часов состоится танцевальная программа для старшего поколения в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, танцевальная веранда).

В 18 часов 30 минут Челябинский театр современного танца откроет свой юбилейный сезон двумя особенными спектаклями Дюймовочка и NEFT (ул. Орджоникидзе, 36А, учебный театр «Дебют»).

Афиша мероприятий Централизованной системы детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

23 августа - День воинской славы России (День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, 1943 год).

23 августа - Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.

23 августа по народному календарю – Лаврентьев день.

23 августа 1935 года - опубликовано решение СНК СССР и ЦК ВКП(б) о замене двуглавых орлов на башнях Кремля пятиконечными звездами.

23 августа 1939 года подписан пакт Молотова – Риббентропа.