Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 августа.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит Каслинский муниципальный район.
В программе:
- осмотр построенного в Булзях в рамках газификации области газопровода,
- контроль хода капитальных ремонтов ДК им. И.М.Захарова, краеведческого музея и школы №25,
- посещение производственной площадки ОАО «Радий» и знакомство с результатами благоустройства общественных территорий по программе «Формирование городской среды», оценка состояния стадиона после проведенного капремонта.
В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по экологии (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).
В 9 часов 50 минут состоится состоится визит главы города Челябинска Натальи Котовой в Ленинский район (отъезд от администрации города).
В программе:
- посещение общественных пространств и дворовых территорий, где в этом году выполняются работы по благоустройству;
- посещение площадки строительства новой автомобильной дороги по улице Агалакова.
В 10 часов продолжатся мероприятия Южно-Уральского педагогического собрания.
В программе:
В 10 часов - секция «Оценка профессионального мастерства педагогических работников общеобразовательных организаций Челябинской области»
(Челябинск, ул. Блюхера, д. 91, Челябинский центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов).
В 11 часов - заседание родительского совета при министерстве образования и науки
Челябинской области (Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20А, РЦОКИО).
В 12 часов - областное родительское собрание (Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20А, РЦОКИО).
В 13 часов - Коммуникационная площадка «Психолого-педагогические классы как механизм профессионального самоопределения и предпрофессионального развития»
(г. Челябинск, ул. Худякова, д. 20, ЧИППКРО, Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников).
В 14 часов - брифинг для СМИ (Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20А, РЦОКИО).
В 11 часов состоится в формате онлайн пресс-конференция, посвященная проекту «Правовая помощь по безопасности сделок с жильем и финансами» (на площадке медиахолдинга «Гранада Пресс»).
В 12 часов на площадке МУП «Копейское пассажирское предприятие состоится презентация новых автобусов, которые выйдут на линию ко Дню города. В мероприятии запланировано участие заместителя губернатора Сергея Шаля (Копейск, ул. Сутягина, 37, центральная проходная).
В 15 часов состоится танцевальная программа для старшего поколения в парке «Сад Победы» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79, кафе «В теньке»).
В 15 часов состоится танцевальная программа для старшего поколения в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, танцевальная веранда).
В 18 часов 30 минут Челябинский театр современного танца откроет свой юбилейный сезон двумя особенными спектаклями Дюймовочка и NEFT (ул. Орджоникидзе, 36А, учебный театр «Дебют»).
Афиша мероприятий Централизованной системы детских библиотек Челябинска.
ДЛЯ СПРАВКИ
23 августа - День воинской славы России (День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, 1943 год).
23 августа - Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.
23 августа по народному календарю – Лаврентьев день.
23 августа 1935 года - опубликовано решение СНК СССР и ЦК ВКП(б) о замене двуглавых орлов на башнях Кремля пятиконечными звездами.
23 августа 1939 года подписан пакт Молотова – Риббентропа.