Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 августа.

В 10 часов продолжатся мероприятия Южно-Уральского педагогического собрания.

В 10 часов состоится Круглый стол по реализации инновационного проекта «Профильные психолого-педагогические классы в общеобразовательных организациях Челябинской области» (ОТВ).

В 11 часов – Секция «Подготовка водителей транспортных средств: требования и информационная открытость» РЦОКИО (г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20А, РЦОКИО).

В 11 часов состоится пресс-конференция по коммунальным платежам. Участники также обсудят долги за услуги ЖКХ в регионе, и как долги за газ и отопление отразились на подготовке к отопительному сезону (Челябинск, ул. Красная, 4, оф. 604, пресс-центр «Комсомольской правды-Челябинск»).

В 12 часов состоится круглый стол, посвящённый укомплектованности системы образования Челябинской области и престижу профессии педагога (Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

С 12 до 14 часов состоится Книжный пикник «Вокруг света за одно лето», где познакомят с путеводителями по разным странам (Сквер защитников Отечества в Ленинском районе Челябинска).

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств состоится презентация коллекции одежды с картинами выдающихся российских художников (Челябинск, пл. Революции, 1, Малый зал).

В 14 часов состоится встреча с членами Императорского Православного Палестинского Общества (Челябинск, ул. МОПРа, 8А, 404 кабинет, Креативное пространство «Tochka»). Регистрация.

В 14 часов Дом архитектора презентует программу «Перемена’22» - бесплатная программа для студентов архитектурных и градостроительных специальностей, а также молодых специалистов, которые под руководством экспертов исследуют Челябинск и предлагают решения по его развитию (Челябинск, Ленина, 41А). Регистрация.

В 15 часов в рамках работы выст­авки «Trаvel будни: мир Души и путешествие!» в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится встреча с автором работ Викторией Плетневой (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В 16 часов состоится танцевальная программа для старшего поколения в горсаду им. А. С. Пушкина (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А, сцена).

В 18 часов участник Клуба любителей сериалов в Публичке [Се]реальность обсудят новый российский сериал «Нулевой пациент» - о первой в СССР вспышке ВИЧ, снятый на основе реальных событий (ул. Коммуны, 87, кофейня Mister Bean сразу за зданием Публичной библиотеки). Приглашенным экспертом на встрече станет педиатр, врач-инфекционист Дмитрий Меркурьев.

Афиша мероприятий Централизованной системы детских библиотек Челябинска.

Афиша событий, которые состоятся в библиотеках Централизованной библиотечной системы города: литературные встречи, игры, акции, обзоры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

24 августа – День странной музыки.

24 августа в католическом календаре - День святого Варфоломея.

24 августа в народном календаре – Евпатий Коловрат.

24 августа 79 года извержение вулкана Везувия уничтожило города Помпеи и Геркуланум.