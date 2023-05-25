Анонсы событий и мероприятий на 25 мая (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, 25 мая.

В школах Челябинской области стартует основной период ЕГЭ-2023. В пятницу, 25 мая, выпускники сдадут экзамены по географии, литературе и химии. Аккредитованные представители СМИ приглашены для освещения этого события в среднюю общеобразовательную школу № 46 имени З.А. Космодемьянской (ул. Новороссийская, д. 77а).

В 10 часов в Миассе стартует «Фотомарафон-2023».

С 9 до 19 часов в Магнитогорске пройдет этап Открытого чемпионата России по пляжному волейболу в парке «Лукоморье».

В 10 часов в пресс-центре «Комсомольской правды-Челябинск» эксперты расскажут о том, как изменится квитанция и можно ли будет оплатить все сразу. В июне порядка 700 тысяч жителей Челябинска получат единую квитанцию расчетного центра «Уралэнергосбыт», в которую помимо услуг по отоплению, свету, горячей воде, капремонту теперь включена услуга по вывозу мусора (ТКО) (ул. Красная, 4, 6 этаж).

В 16 часов начнется Фестиваля детского традиционного народного творчества «Весенний хоровод» (ДХШИ, Челябинск, ул. 40 - летия Октября, 21).

В 18 часов в Доме Культуры "Сосновка" состоится отчетный концерт творческих коллективов "Я и мой наставник". В концерте примут участие такие коллективы как - Ансамбль народной и казачьей песни "Рябинушка" и его руководитель Блинов Александр Сергеевич, Ансамбль народной песни "Сударушка", руководитель Юровских Сергей Валентинович, Хореографический коллектив "Солнечная система" руководители Фёдоровы Павел Сергеевич и Олеся Валерьевна, Вокальный коллектив "Вверх тормашками", руководитель Голубев Юрий Евгеньевич и многие другие (ул Пионерская, д 2А).

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