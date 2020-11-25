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Анонсы событий и мероприятий на 26 ноября

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 ноября.

В 11 часов в режиме видеоконференции состоится заседание Законодательного Собрания Челябинской области.

В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Как цифровые технологии меняют мир».

В 12 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области. В рамках мероприятия глава региона наградит знаком отличия «Материнская слава» многодетных матерей за добросовестное выполнение обязанностей по воспитанию детей и вклад в укрепление семейных традиций (ул. Цвиллинга, 27, зал приемов, 6 этаж).

В 13 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Как кибермошенники обманывают пассажиров».

В 14 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в открытии Женского форума 2020 «URAL IRON LACE» («СТАЛЬНОЕ КРУЖЕВО УРАЛА») в рамках 30-летия Союза женщин России, а также наградит активисток Союза женщин Челябинской области (Челябинск, проспект Ленина, 35, Центр международной торговли).

В 15 часов состоится проектная сессия «Механизмы совершенствования взаимодействия образовательных организаций высшего образования и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в процессе сопровождения лиц с инвалидностью молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве». Организаторами выступает Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ. Обсуждение пройдёт в онлайн-режиме.

Справка.

26 ноября – Международный день сапожника.

26 ноября – Всемирный день информации.

26 ноября в православном календаре – День памяти святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского.

26 ноября в народном календаре – Златоуст.