26.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 июня (18+)
26.06.2023
По факту получения травмы маленьким челябинцем в Арт-сквере возбуждено уголовное дело
26.06.2023
Челябинская область отправила эшелон с призывниками в войска Восточного военного округа
26.06.2023
Регоператора капремонта Челябинской области проверяют УФАС и правоохранители
26.06.2023
Медработник из Озерска продала машину, чтобы отдать деньги мошенникам
26.06.2023
Из питьевого источника Златоуста достали мертвого лося
Анонсы событий и мероприятий на 27 июня (18+)
25.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 июня (18+)
23.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 24 и 25 июня
21.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 22 июня (18+)
20.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 21 июня (18+)
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023