Анонсы событий и мероприятий на 27 июня (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на вторник, 27 июня.

В Челябинской области на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» проходит форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной библиотеки.

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет он-лайн пресс-конференцию, посвященную Всероссийскому спортивному фестивалю «Семейная команда». О мероприятиях фестиваля, который состоится 8 июля на базе ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, расскажет председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Светлана Буравова.

В 11 часов начнется заседание Челябинской городской Думы (пл. Революции, 2).

В 14 часов в центре Челябинска, пройдет официальное открытие площадки для занятий йогой с мастер-классом. Площадка расположена у дворца спорта «Юность».

С 15 до 17 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко будут проходить танцевальные вечера (беседка рядом с поляной сказок).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

27 июня - День рыболовства.

27 июня - День записывания случайных мыслей.

27 июня - День рождения банкомата.

27 июня - Всемирный день работников промышленности.

27 июня - День микро, малых и средних предприятий.

27 июня 1615 года в Европу впервые импортирован чай.

27 июня 1865 года в России основано Министерство путей сообщения.

27 июня 1905 года на борту броненосца «Потёмкин» началось революционное восстание.

27 июня 1931 года в США запатентован первый вертолет.

27 июня 1967 года в Англии начал работать первый в мире.