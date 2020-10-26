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Анонсы событий и мероприятий на 27 октября

Общество
Сегодня, 23:21
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Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27 октября.

В 12 часов на платформе ZOOM пресс-центр «АиФ-Челябинск» проведёт онлайн-конференцию по нелегальному обороту продукции (контрафакту) и нелегальному бизнесу.

В 15 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Почему все больше предприятий Челябинской области вступает в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»».

ДЛЯ СПРАВКИ

27 октября – Всемирный день аудиовизуального наследия.

27 октября в народном календаре – Параскева Грязнуха, Параскева Пятница.

 

 

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