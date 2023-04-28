Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 апреля.

В 10 часов участники форум-диалог «Национальный интерес, экология, безопасность» отправятся в технические туры - на ФГУП «ПО «Маяк» и Челябинскую городскую свалку – объект рекультивации в рамках приоритетного проекта «Чистая страна».

В 10 часов в Магнитогорске пройдет традиционная акция по бесплатной раздаче организациям и жителям города сеянцев хвойных и лиственных деревьев с открытой корневой системой (парковка «Арены Металлург»).

С 10 до 13 часов сеянцы смогут получить представители организаций.

С 14 до 18 часов - жители города.

В 13 часов в «Комсомольской правде-Челябинск» состоится пресс-конференция посвященная спортивно-патриотическому Георгиевскому фестивалю, который пройдет шестого мая. Организаторы расскажут о появлении новой площадки по адаптивным видам спорта и еще много интересного (ул. Красная, 4, 6-ой этаж).

В 14 часов состоится 35 заседание Законодательного Собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114).

В 15 часов состоится награждение победителей IV городского фестиваля-смотра клубных формирований муниципальных учреждений культуры культурно-досугового типа «АРТ-ФОРУМ» (Челябинск, ул. Тухачевского, 3, ДК «Станкомаш»).

В 16 часов 30 минут открытие фестиваля конкурса гармонистов «ГАРМОНИЯ» УрФО. В концертном зале «Таганай» выступят 70 лучших гармонистов Челябинской и гости фестиваля. (Челябинск., ул. Труда 181, концертный зал Таганай).

С 18:00 до 21:00 на площади Революции пройдет репетиция творческих коллективов, которые примут участие в Эпилоге Торжественного построения. Передвижение пешеходов по площади будет ограничено.

В 18 часов 40 минут медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную Финалу Четырех Высшей лиги Чемпионата России по баскетболу. (Свердловский проспект, 51, Дворец спорта «Юность», первый этаж, пресс-центр).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: Международный день памятников и исторических мест.

ДЛЯ СПРАВКИ

28 апреля - День «Поцелуй свою вторую половинку»

28 апреля - День работников скорой медицинской помощи

28 апреля - День молодых и зелёных

28 апреля - День рождения воздушного кондиционера

28 апреля - Всемирный день охраны труда

28 апреля - День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей

28 апреля - День космического туриста

28 апреля - Международный день памяти рабочих

28 апреля - День химической безопасности

28 апреля - День осведомлённости о недиагностированных детях

28 апреля - День шифровальной службы МВД РФ

28 апреля - День обнаружения гена биологических часов

28 апреля - День «Заплати вперёд»

28 апреля - День контрольно-ревизионной службы МВД РФ