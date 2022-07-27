Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 июля (18+).

В 11 часов начнутся мероприятия детских библиотек Челябинска. Мероприятия предусматривают участие детей от трех лет. На все занятия необходима предварительная запись. Полная программа мероприятий. (3+)

В 10 часов 30 минут стартует программа, подготовленная Центральной библиотечной системой Челябинска. Подробная афиша мероприятий. (16+)

В 00 часов 00 минут начнется День памяти о погибших детях Донбасса «Мы хотели жить!». Акция пройдет в рамках «Недели дружбы Ясиноватая-Челябинск». День памяти начнется 27 июля в 00:00. Завершение акции - 28 июля в 00:00 (10+)

В 11 часов стартуют мероприятия детских библиотек Челябинска. Мероприятия предусматривают участие детей от трех лет. Полная программа мероприятий. (5+)

В 10 часов начнется программа, подготовленная Центральной библиотечной системой Челябинска. Подробная афиша мероприятий. (16+)

С 14 до 17 часов на территории аэродрома «Калачево» (Копейский городской округ) пройдет фестиваль по авиамоделированию «Крылья лета». В программе - необычные мастер-классы, интересные лекции, панельные дискуссии и интерактивы на тему авиации и авиамоделирования и в заключении зрелищное авиашоу. (12+)

В 15 часов в Литературном сквере(около Публичной библиотеки)начнется праздничная программа, посвященная 124-летию Публички. Викторина с призами, книжная выставка, книжно-цветочный своп «Листочки», мастер-классы и многое другое. (10+)

В 17 часов состоится открытие выставки и награждение победителей городского фотоконкурса «Мой любимый город Челябинск 2022». Церемония пройдет в Пушкинском зале Центральной библиотеке им. Пушкина (ул. Коммуны, д. 69, центральный вход). (18+)

В 18 и 19 часов спортивный клуб "Баланс" приглашает на открытый урок в группу по фитнесу. Программа тренировок сочетает в себе кардио-нагрузки, силовые упражнения и растяжку в различных интересных вариациях, а включение в тренировку несложных акробатических элементов улучшит вашу координацию и сделает каждую тренировку особенной. (ул.Образцова, 26а (напротив ТК "Калибр"). (18+)

В 19 часов Плейбэк театр приглашает на перформанс «скажи мне кто твой друг…». Мероприятие пройдет на территории Усадьбы Рябининых. Вход бесплатный. Регистрация по ссылке. (18+)

В 18 часов начнется заседание Клуба любителей сериалов Публички. Любители сериалов обсудят четырёхсерийный фильм «Что знает Оливия?» с трёхкратной обладательницей «Оскара» Фрэнсис МакДорманд в роли учительницы математики, живущей в глубинке штата Мэн. В 2015 г. сериал стал одним из триумфаторов премии «Эмми». Встреча клуба любителей сериалов пройдёт в этот раз в кофейне Mister Bean (ул. Коммуны, 87, сразу за зданием Публички). (17+)

В 18 часов 30 минут начнется Паблик-ток "Инновации в современном искусстве: ЦСИ (Центр современного искусства) как площадка для реализации художественных стратегий". (Проспект Ленина, 41-а) (16+)

В 15 часов состоится мастер-класс по созданию карты желаний. В этот день Библиотека №22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (ул. Гагарина 50) поможет всем желающим в осуществлении их желаний. Гости библиотеки смогут не только создать карту желаний, но и отправить свое желание в «космос», а также посетить книжную выставку «Время исполнять желания!». (14+)

ДЛЯ СПРАВКИ:

28 июля - День крещения Руси

28 июля - День PR-специалиста в России

28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом

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28 июля – в народном календаре Кирик и Улита

Именины 28 июля отмечают Василий, Петр, Владимир