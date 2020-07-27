Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 июля.

В 7 часов состоится выезд СМИ в село Куваши Златоустовского городского округа, где компания "Ростелеком" реализовала госпрограмму по устранению цифрового неравенства на Южном Урале, построив высокоскоростную волоконно-оптическую линию связи (отъезд от областного правительства: Челябинск, улица Цвиллинга, 27).

В 9 часов 30 минут состоится пресс-тур в глэмпинг «Бабочка» на озере Теренкуль (Чебаркульский район) с участием замминистра экономического развития Челябинской области Андрея Минченко (отъезд от областного правительства по адресу: Челябинск, Цвиллинга, 27).

В 11 часов состоится Магистр игры «Что? Где? Когда?», четырёхкратный обладатель «Хрустальной совы» Максим Поташев, проведёт тематическую игру с командой журналистов Челябинской области, посвященную медицине и приуроченную к всемирному Дню борьбы с гепатитом (Челябинск, министерство здравоохранения региона, улица Кирова, 165).

В 11 часов 30 минут состоится пресс-конференция с главным инфекционистом минздрава, представителями Роспотребнадзора и пациентской организации по ситуации с гепатитом С в регионе, по уровню заболеваемости которым Челябинская область входит в первую десятку российского антирейтинга (Челябинск, улица Кирова, 165).

ДЛЯ СПРАВКИ

28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом.

28 июля - День PR-специалиста России.

28 июля - День Крещения Руси.

28 июля - по народному календарю День Кирика, Улиты и Владимира.