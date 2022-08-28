Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 августа.

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 12 часов УФАС по Челябинской области проведет в формате онлайн пресс-конференцию по контролю соблюдения 44-ФЗ в регионе (муниципальные закупки).

В 13 часов в формате онлайн состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю исторической реконструкции «На Заставе» (на площадке медиахолдинга «Гранада Пресс»).

Афиша событий, проходящих в библиотеках Централизованной библиотечной системы города Челябинска, в том числе праздничные акции и события ко Дню знаний.

ДЛЯ СПРАВКИ

29 августа - Международный день действий против ядерных испытаний.

29 августа в православном календаре - Празднование в честь перенесения Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

29 августа в православном календаре - Празднование в честь иконы Божьей Матери Феодоровской.

29 августа в народном календаре – Спас Нерукотворный.

29 августа 1479 года - освящен Успенский собор Московского Кремля.

29 августа 1938 года - в СССР введено заочное высшее образование.

29 августа 1949 года - в СССР состоялось испытание первой атомной бомбы.