Анонсы событий и мероприятий на 29 июня (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 29 июня.

В 11 часов состоится 38 заседание Законодательного Собрания Челябинской области. (ул. Кирова, д. 114, 3 этаж, большой зал).

В 11 часов пресс-центр "АиФ-Челябинск" приглашает на пресс-конференцию, посвященную началу приемной кампании в вузы Челябинской области (ул. Российская, 67, 9 эт.).

В 12 часов в рамках реализации программы "Старшее поколение" Челябинский центр искусств приглашает на мастер-класс в технике гуашь "Букет из одуванчиков". Количество мест ограничено.Обязательна запись по телефону 2630506 (ул. Сони Кривой, 30).

В 12 часов в пресс-центре «Комсомольской правды-Челябинск» состоится пресс-конференция на тему благоустройства дворов в Челябинске. Сколько дворов планируют отремонтировать, по каким программам — все эти вопросы можно будет задать спикерам (ул. Красная, 4, 6 этаж).

В 12 часов в Челябинске начнутся областные соревнования по баскетболу среди юношей и девушек в зачет Спартакиады среди обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в образовательных организациях Челябинской области 2022-2023 учебного года (спортивный зал Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума им. А.В. Яковлева, ул. Машиностроителей, 31).

В 14 часов в пресс-центре ИА «Интерфакс-Урал»состоится пресс-конференция руководителя Управления Росреестра по Челябинской области Ольги Смирных, посвященная цифровизации сферы недвижимости и электронным сервисам Росреестра (пр. Ленина 55А, офис 1202).

С 15 до 17 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко будут проходить танцевальные вечера (Беседка рядом с поляной сказок).

В 18 часов краеведческий отдел Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина приглашает на экскурсию - «Улица Болотная». Рассказ об истории улицы Красной. Встреча у памятника «Орлёнок».

В 19 часов в исторической усадьбе Рябининых открывается серия спектаклей под открытым небом «О верю, верю, счастье есть!». Это поэтический моноспектакль о жизни и творчестве Сергея Есенина (ул. Каслинская 137).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

29 июня - Праздник объятий.

29 июня - Международный день рыбака.

29 июня - День поисков кладов и секретов.

29 июня - Всемирный день рукопожатий.

29 июня - День кораблестроителя.

29 июня - Международный день грязи.

29 июня - День партизан и подпольщиков.

29 июня - День учреждения Нобелевской премии.

29 июня - Международный день тропиков.

29 июня - Международный день промышленного дизайна.

29 июня 1916 года выполнил первый полет самолет марки «Боинг».

29 июня 1925 года в США запатентована электрическая лампочка с матовым покрытием.

29 июня 1964 года в США изобретен пульт дистанционного управления телевизором.

29 июня 1973 года введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция за Северным полярным кругом - Кольская АЭС.

29 июня 1984 года в Минске открылся метрополитен.