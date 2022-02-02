Анонсы событий и мероприятий на 3 февраля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, третье февраля.

В 8 часов 30 минут состоится пресс-тур из Челябинска в Южноуральск, в рамках которого средствам массовой информации будут продемонстрированы результаты реализации регионального проекта по раздельному сбору мусора, нацпроекта «Экология».

В программе пресс-тура - мастер-класс с участием школьников по раздельному сбору мусора; показ площадки по раздельному сбору в детском саду; обзорный проезд по площадкам накопления ТКО, где установлены евроконтейнеры разной цветовой индикации.

Участие в пресс-туре примут заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров, глава Южноуральска Ярослав Куленко, начальник городского управления образования Анна Сунцова, руководители образовательных организаций.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн-пресс-конференцию на тему «Как и где южноуральцы могут бесплатно освоить IT-профессии в 2022 году». В обсуждении примут участие заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова и генеральный директор АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» Алена Шорохова.

В 11 часов в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию науки в Челябинской области, участники которой, кроме прочего, расскажут о наиболее интересных и значимых проектах Года науки и технологий, масштабных научных исследованиях в стенах вузов, о том, как поощряют и поддерживают студентов и сотрудников высших образовательных учреждений, занимающихся научными разработками. Пресс-конференция пройдет с участием министра образования и науки региона Александра Кузнецова и представителей ведущих челябинских вузов.

В 15 часов библиотека №16 «Маяк» Челябинска (улица Керченская, 6) приглашает в гости всех желающих поразмышлять на тему «Мат - не наш формат». Во Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой сотрудники учреждения предлагают горожанам узнать, так ли безобидны ругательства, познакомиться с результатами исследований российских и зарубежных ученых о влиянии бранных слов на генетический аппарат человека, узнать, как борется закон со сквернословием и как избавиться от неприличных слов и выражений.

В 15 часов челябинская библиотека имени Пушкина (улица Коммуны, 69) проведет фольклорный праздник «Зимние «кудесы», открыв таким образом Год культурного наследия народов России. Гостей праздника, посвященного дню рождения Домового – хранителя домашнего очага, ждет много интересного: «Горница-разговорница» – конкурсное чтение (с листа) народных прибауток, потешек, стихов и пословиц (победителям присуждаются дипломы и сувениры); чайное подворье «Уральские чаепития» - выставка-дефиле в народном стиле, презентация и дегустация сборных чае в Челябинской области; творческие мастер-классы «Домовенок Кузя», «Амулеты-обереги», «Птичка горлинка»; сказочная викторина «Там, на неведомых дорожках» и мини-квест «Найди сундук Домового»; демонстрационный мастер-класс - хоровод «Узорные платки России»; музыкальная завалинка - концерт «Народная песня душу греет»; ярмарка мастеров «Рукотворные чудеса» - выставки и встречи с «кудесниками» прикладного искусства.

В 19 часов в Челябинске пройдет всероссийская акция «Сдаём ЁГЭ»: проверить знание школьных предметов, ответив на вопросы шуточного экзамена, смогут все посетители информационного центра по атомной энергии. Темы для ЁГЭ хоть и выбираются самые легкомысленные (фильмы, сериалы, мультики, еда, одежда, котики и так далее), сами тесты основываются на строгих научных данных и содержании школьной программы.

Подготовкой к сдаче «экзамена», одним из организаторов которого является знаменитый «Кот Шрёдингера», станет интерактивный «Атомный урок» от учителя физики челябинского лицея №97, кандидата педагогических наук Галины Евгеньевны Эсман. Необходима предварительная регистрация.

СПРАВКА

3 февраля - Международный день нежности.

3 февраля - Всемирный день свободной любви.

3 февраля - Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

3 февраля - День волшебства варежек на резинке.

3 февраля - праздник Ватопедской иконы Божией Матери «Утешение».

3 февраля - мусульманский праздник «Ночь Рагаиб», Ночь Даров.

3 февраля - праздник Ктиторской иконы Божией Матери.

3 февраля - День памяти преподобного Максима Грека.

3 февраля - День женщины-врача.

3 февраля - День золотистого ретривера.

3 февраля - День, когда умерла музыка.

3 февраля - День пропавших без вести людей.

3 февраля - День морковного торта.

Именины отмечают Ян, Максим, Илья, Иван, Евгений, Анна и Агния.