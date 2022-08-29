Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 августа.

С 10 часов 30 минут до 12 часов - съемка по конкурсу «Лучший ИТ-проект».

Программа:

В 10 часов 30 минут – съемка разработки «Умное зеркало» от «Стендап Инновации», общение с логопедом, тестирование разработки журналистами (ул. Кирова, 132, ООО «Стендап Инновации», региональный ИТ-чемпион);

В 11 часов - комментарий директора IT-Park74 Дмитрия Козленкова;

В 11 часов 20 минут - комментарий Глебовой Киры Викторовны, директора центра компетенций «Умный город. Цифровой регион» АО ЧРЗ «Полёт», знакомство с VR-тренажером для студентов медицинских университетов, поданным на конкурс «Лучший ИТ-проект» (Тернопольская, д. 6, шоу-рум АО ЧРЗ «Полёт», вход следующий после ресторана «Уголь»);

В 11 часов 55 минут – синхрон с заместителем министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Е.В. Давыдовой (ул. Сони Кривой, 75А, минцифры Челябинской области, третий этаж);

В 11 часов состоится расширенное заседание коллегии Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области. В повестке - обсуждение вопросов развития физической культуры и спорта в муниципалитетах, перспективы развития спортивной инфраструктуры (пр. Ленина, 78В, учебный центр «Сигма», второй этаж).

В 13 часов в Южно-Уральском государственном университете состоится открытие выставки «Фарфоровые истории: рассказано на Урале» (Челябинск, пр. Ленина, 76, главный корпус ЮУрГУ, ауд. 018-020).

В 13 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию «Как выстроить диалог власти и бизнеса в регионе».

В 13 часов 50 минут глава Челябинска Наталья Котова проверит готовность школ города в новому учебному году.

В 14 часов состоится передача более 14 тысяч учебно-методических пособий «Практическая экология для младших школьников» для обучающихся вторых классов представителям 32 муниципальных районов и городских округов Челябинской области (Челябинск, ул. Горького, 8).

В 15 часов состоится танцевальная программа для старшего поколения в парке «Сад Победы» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79, кафе «В теньке»).

В 15 часов состоится танцевальная программа для старшего поколения в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, танцевальная веранда).

В 18 часов 30 минут состоится бесплатная экскурсия «С именем Пушкина» в рамках проекта «Прогулки по Челябинску» (сбор на крыльце центрального входа театра драмы им. Н. Орлова). Предварительная запись по телефону 264-73-11.

Афиша событий, проходящих в библиотеках Централизованной библиотечной системы города Челябинска, в том числе праздничные акции и события ко Дню знаний.

Афиша мероприятии детских библиотек Челябинска: мастер-классы, развивающие уроки и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

30 августа - Международный день жертв насильственных исчезновений.

30 августа – День Республики Татарстан.

30 августа в народном календаре – День Мирона. Вдовьи помочи.