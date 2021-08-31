Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 31 августа.

Состоится рабочий визит Губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Еманжелинский муниципальный район. Глава региона оценит работы по благоустройству, посетит ряд социальных объектов и проведет рабочую встречу с главой района Евгением Светловым.

Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов посетит Кыштымский городской округ. Вице-губернатор осмотрит Белый дом (МУ «Кыштымский историко-революционный музей»), а также физкультурно-спортивный комплекс.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Южноуральские студенческие отряды: итоги трудового лета - 2021». Спикер - руководитель (командир) штаба Челябинского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Юрий Болдырев.

В 13 часов 30 минут в Южно-Уральском государственном университете состоится День первокурсника-2021 и праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний.

В программе:

Доклад ректора Александра Шестакова коллективу преподавателей, сотрудников университета и студентам.

Вручение студенческих билетов первокурсникам-2021 (в аудиториях институтов и высших школ, по графику структурных подразделений).

В 13 часов 30 минут начнется праздничный перформанс, работа фотозон и интерактивных площадок (площадь перед Главным корпусом ЮУрГУ).

В 14 часов ректор Александр Шестаков поздравит первокурсников с посвящением в студенты (площадь перед Главным корпусом ЮУрГУ).

С 14 часов 30 минут до 17 часов состоится концертная программа с участием коллективов Центра творчества ЮУрГУ и приглашенных артистов (площадь перед Главным корпусом ЮУрГУ).

В 14 часов 30 минут состоится открытие к началу учебного года Международной научно-исследовательской лаборатория виртуальной реальности (аудитория 1010 главного корпуса ЮУрГУ).

В 14 часов 30 минут открывается тематическая выставка «Хаос и космос: пещерная живопись Урала» в музейно-выставочном комплексе «Народы и технологии Урала», зал №2 «Урал индустриальный», (аудитория 018 главного корпуса ЮУрГУ).

В 15 часов 20 минут состоится открытие вычислительного комплекса «Нейрокомпьютер» (пр. Ленина, 87А, 3Г корпуса ЮУрГУ, аудитория 104).

В 15 часов 50 минут состоится открытие Фаблаб «Лаборатория электроники» (FabLab, Fabrication Laboratory). Лаборатория посвящена процессу разработки и изготовления электронных изделий (пр. Ленина, 87, 3Б корпус ЮУрГУ, аудитория 916).

В 16 часов 25 минут состоится открытие лаборатории «Экономическая безопасность» (пр. Ленина, 87, 3Б корпус ЮУрГУ, аудитория 113).

В 17 часов состоится открытие лаборатории «Таможенное дело» (пр. Ленина, 87, 3Б корпуса ЮУрГУ, аудитория 118).

В 14 часов парк «Сад Победы» и конно-спортивный клуб «Буян» приглашают зрителей на праздник «День Флора и Лавра». В программе: конкурсы, игры, песни, кормление лошадей и конкурс рисунка.

В 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Факторы, влияющие на легитимность осенних выборов на Южном Урале».

В 17 часов комитет социальной политики администрации Челябинска совместно с кулинарией «Дело вкуса» проведет праздник для первоклассников «Счастливые дети». Ребят из малообеспеченных семей ждет сладкое угощение, игры с аниматорами и, конечно, подарки (ул. Худякова, 7).

ДЛЯ СПРАВКИ

31 августа - День ветеринарного работника России.

31 августа - День блога.

31 августа в народном календаре – Фрол и Лавр. Лошадиный праздник.

31 августа 1914 года - Санкт-Петербург переименован в Петроград.