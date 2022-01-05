Анонсы событий и мероприятий на 5-7 января

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 5-7 января.

Пятое января

В 10 часов отдел краеведения Челябинской областной публичной библиотеки приглашает на развлекательную программу «Веселый Новый год». В программе: просмотр мультфильмов «Тигренок на подсолнухе», «Голубая змейка» и «Метелица», знакомство со сказками народов Южного Урала, краеведческие «Кузины загадки», новогодние кроссворды и сбор пазлов.

В 12 часов 30 минут отдел литературы по искусству Челябинской областной публичной библиотеки приглашает южноуральцев посетить лекцию «Новогоднее чудо, или Исторические приключения ёлки в России». Участники получат ответы н вопросы: почему на Новый год мы украшаем именно ель, а не, например, березу? Как (и когда) появились новогодние традиции и почему кафтан Деда Мороза синий, а не красный? После лекции вы сможете своими руками (из картона и шерстяных нитей) сделать главный символ праздника – новогоднюю ель.

В 14 часов в Центре межкультурных коммуникаций пройдет квиз «Новогодние традиции». Как отмечают Новый год в Африке и что подают на рождественский стол во Франции? Участники смогут ответить на эти вопросы и посоревноваться с друзьями в номинации «самый веселый ответ» (ул. Цвиллинга, 61). Регистрация в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону: + 7 (351) 237-12-74.

В 16 часов литературный клуб «Пой, читай, говори» предлагает поучаствовать в музыкальной встрече «Let it snow!» (Выставочный зал Челябинской областной публичной библиотеки, третий этаж). Клуб открыт для всех, кто неравнодушен к поэзии, музыке, творчеству и общению – выйти к микрофону может каждый гость.

С 11 до 18 часов – пятый день Рождественского фестиваля уличной еды и локальных продуктов «Счастье быть». Он пройдет в деревне Веселовка, туристический комплекс «Весёлая мельница».

Пятого января в народном календаре – Федулов день. На Руси в этот день большое внимание уделяли домашним животным - скотине и птице. А жители села Веселовка особо почитали гусей. В рамках фестиваля в 2022 году праздновать день гуся будут с настоящим русским размахом. Гости смогут попробовать себя в интересных традиционных конкурсах и забавах, прокатиться с ветерком по окрестностям Веселовки и даже пройти по тропе Емельяна Пугачева в поисках сокровищ. Гастрономов ждут специальные фестивальные блюда из фермерской птицы и других локальных продуктов. А главным блюдом станет «местный спецалитет» – рассольник из гуся по старинному рецепту бабы Дуси.

Программа:

С 11 до 18часов - работа фудкорта.

В 11 часов - начало приготовления большого фестивального блюда «Гусиная лапша по старинному веселовскому рецепту».

С 11 до 17 часов - работа детской горки с тюбингами, прогулки на зимнем банане, катания на собачьих упряжках и мастер-классы.

В 12 часов - открытие праздника «Федулов день: два весёлых гуся». Представление участников Фестиваля и гостей праздника.

С 12 часов 30 минут до 14 часов – работа интерактивной площадки «Федуловы забавы»: хороводы, веселые старты, народные игры, выступление творческих коллективов, интерактивные конкурсы и песни у ёлки.

С 14 часов до 14 часов 30 минут - флешмоб «Танец весёлого гуся».

С 14 часов 30 минут до 15 часов 30 минут - презентация экологической тропы «Уреньга: по местам Емельяна Пугачёва».

В 15 часов 30 минут - подача большого фестивального блюда

В 16 часов - конкурсы: рассмеши гуся, на лучшего командного Гуся из снега, на лучший новогодний уличный костюм, на лучшее исполнение и инсценировку песни «Жили у бабуси ДВА весёлых гуся!», на лучший костюм ГУСЯ, на лучшее прочтение стихотворения о ГУСЕ (можно своего авторства), на лучший коллективный танец Весёлых гусей.

В 17 часов - праздничный фейерверк.

Шестое января

В 10 часов отдел краеведения Челябинской областной публичной библиотеки приглашает на развлекательную программу «Веселый Новый год». В программе: просмотр мультфильмов «Тигренок на подсолнухе», «Голубая змейка» и «Метелица», знакомство со сказками народов Южного Урала, краеведческие «Кузины загадки», новогодние кроссворды и сбор пазлов.

В 12 часов 30 минут отдел литературы по искусству Челябинской областной публичной библиотеки приглашает южноуральцев посетить лекцию «Новогоднее чудо, или Исторические приключения ёлки в России». Участники получат ответы н вопросы: почему на Новый год мы украшаем именно ель, а не, например, березу? Как (и когда) появились новогодние традиции и почему кафтан Деда Мороза синий, а не красный? После лекции вы сможете своими руками (из картона и шерстяных нитей) сделать главный символ праздника – новогоднюю ель.

В 14 часов в Центре межкультурных коммуникаций пройдет квиз «Новогодние традиции». Как отмечают Новый год в Африке и что подают на рождественский стол во Франции? Участники смогут ответить на эти вопросы и посоревноваться с друзьями в номинации «самый веселый ответ» (ул. Цвиллинга, 61). Регистрация в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону: + 7 (351) 237-12-74.

В 16 часов Центр культурно-просветительских программ приглашает на новогодний концерт «Музыкальные подарки из новогодней шкатулки». Для вас споют вокалисты творческого объединения «Ладья». Концертмейстер и музыкальный руководитель – Лариса Шклярик, музыкальный педагог, аранжировщик и композитор.

Всех желающих развить свой творческий потенциал ждет южноуральский прозаик Алексей Панин.

В ночь с 6 на 7 января в храмах Южного Урала состоится главное рождественское богослужение – праздничная Божественная литургия. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит праздничные богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 32).

Седьмое января

Во многих крупных городских храмах утром состоится ещё одна праздничная Божественная Литургия – для тех, кто не смог прийти на ночное богослужение:

В 7 часов – Свято-Васильевский храм (проспект Ленина, 6).

В 8 часов – Свято-Георгиевский храм (Жукова, 30).

В 8 часов 30 минут – Свято-Троицкий храм (Кирова, 60А).

В 8 часов 30 минут – Александро-Невский храм (Свердловский проспект, 59А).

В 9 часов - Свято-Симеоновский кафедральный собор (Кыштымская, 32).

В 9 часов - Богоявленский мужской монастырь (Пятая Электровозная, 5А).

В 9 часов - Свято-Сергиевский храм (пр. Победы, 398).

В 10 часов - Свято-Васильевский храм (проспект Ленина, 6).

7 января оканчивается Рождественский пост, начинаются Святки.

ДЛЯ СПРАВКИ

5 января - Международный разгрузочный день.

5 января - Международный день бойскаутов.

5 января в народном календаре – Федулов день.

5 января 1731 года в Москве зажглись первые уличные фонари.

6 января - Рождественский сочельник у восточных христиан.

6 января - Богоявление у западных христиан.

6 января в народном календаре – Сочевник или Сочельник.

6 января 1943 года в СССР введены погоны для личного состава Советской Армии.

7 января - Рождество Христово у восточных христиан.

7 января 1610 года Галилео Галилей открыл спутники Юпитера.

7 января 1852 года в Санкт-Петербурге впервые наряжена общественная рождественская елка.