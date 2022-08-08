Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое августа.

В 11 часов и.о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер подпишет приказ о зачислении на бюджетную форму обучения. Мероприятие пройдет в торжественной обстановке в присутствии руководителей структурных подразделений университета. Александр Вагнер подведет предварительные итоги приемной кампании, расскажет на какие вакантные бюджетные места и по каким направлениям подготовки будет объявлен с 10 августа дополнительный набор (Челябинск, пр. Ленина, д. 76, главный корпус ЮУрГУ, аудитория 1007).

В 12 часов гостем «Большой редакции» на канале Гранада ТВ будет глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев. Разговор пойдёт о проектах благоустройства современного города.

В 14 часов на площадке медиахолдинга «Гранада Пресс» в формате онлайн состоится пресс-конференция, посвященная конкурсу технологических и инновационных проектов в сфере металлургии SteelStart 2022.

В 17 часов Клуб «Музыкальный вторник» приглашает любителей «винила» на встречу «Бас – символ России», посвященную самому низкому мужскому певческому голосу – басу (basso), отличающемуся большой глубиной и полнотой звучания (Челябинск, ул. Коммуны, д. 69, Центральная библиотека им. А. С. Пушкина).

В 18 часов 30 минут состоится «Тренировка с чемпионом» - рекордсменкой Европы и мира по легкой атлетике, послом ГТО Евгенией Зинуровой и президентом федерации «Уралстронг - Силачи России» Дмитрием Кононцом (памятник И.В. Курчатову).

Афиша событий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

9 августа - Международный день коренных народов мира.

9 августа - Всемирный день книголюбов.

9 августа – День воздушных поцелуев.

9 августа -День воинской славы в России - День победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут.

9 августа - День памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки.

9 августа в православном календаре - День памяти великомученика и целителя Пантелеимона - покровителя всех врачей и целителя больных.

9 августа в народном календаре - Пантелеймон Целитель, Пантелеймон Кочанный.