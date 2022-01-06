Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на седьмое января.

Во многих крупных городских храмах утром состоится ещё одна праздничная Божественная Литургия – для тех, кто не смог прийти на ночное богослужение:

В 7 часов – Свято-Васильевский храм (проспект Ленина, 6).

В 8 часов – Свято-Георгиевский храм (Жукова, 30).

В 8 часов 30 минут – Свято-Троицкий храм (Кирова, 60А).

В 8 часов 30 минут – Александро-Невский храм (Свердловский проспект, 59А).

В 9 часов - Свято-Симеоновский кафедральный собор (Кыштымская, 32).

В 9 часов - Богоявленский мужской монастырь (Пятая Электровозная, 5А).

В 9 часов - Свято-Сергиевский храм (пр. Победы, 398).

В 10 часов - Свято-Васильевский храм (проспект Ленина, 6).

В 10 часов 15 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе со своей семьей посетит мюзикл «Волшебный посох Деда Мороза», который проходит в рамках Рождественских губернаторских ёлок. Также Алексей Текслер наградит победителей регионального открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка» (пл. Ярославского, 1, театр оперы и балета).

В 13 часов в день праздника Рождества Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в в Кафедральном соборе Вознесения Христова города Магнитогорска состоится концерт мужского хора (руководитель хора - иеромонах Лаврентий (Гоць), дирижер - Степан Гусев). В программе - песнопения на богослужебные тексты праздника Рождества Христова священника Василия Зиновьева, Степана Дегтярева, Павла Чеснокова, Георгия Свиридова и др., также украинские и русские рождественские колядки. Вход свободный.

С 13 часов до 15 часов 30 минут на площади Революции Челябинска состоится развлекательная программа «Мелодия Рождества» Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, аниматоры, новогоднее представление, интерактивная программа.

С 18 до 22 часов состоится большая рождественская дискотека на катке ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина в Челябинске. DJ SUSHKO зажжёт для вас крутой сет.

ДЛЯ СПРАВКИ

7 января - Рождество Христово у восточных христиан.

7 января оканчивается Рождественский пост, начинаются Святки.

7 января 1610 года Галилео Галилей открыл спутники Юпитера.

7 января 1852 года в Санкт-Петербурге впервые наряжена общественная рождественская елка.