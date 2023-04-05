Анонсы событий и мероприятий на шестое апреля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на шестое апреля.

В 10 часов в Челябинском зоопарке состоится акция чистоты. Желающих приглашают помочь в уборке территории - подмести пешеходные дорожки и привести в порядок газоны зоопарка. Всех участников уборки ждёт приятный бонус – общение с альпака Дусей (Челябинск, ул. Труда, 191).

С 10 до 14 часов продолжится региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Трое победителей отправятся в «Артек» представлять регион в финале самого масштабного литературного конкурса страны (Челябинск, ул. Коммуны, 69, городская детская библиотека им. М. Горького).

С 10 до 18 часов сотрудники органа принудительного исполнения ГУФССП России по Челябинской области проконсультируют граждан по вопросам взыскания алиментов и иным категориям исполнительных производств, затрагивающих интересы детей (Челябинск, ул. Барбюса, 136В).

В 11 часов состоится онлайн пресс-конференция «День прозрачной благотворительности» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 12 часов состоится круглый стол «Как остановить пандемию вейпов?» (ул. Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 13 часов состоится пресс-конференция, посвящённая началу пожароопасного сезона в Челябинской области (ул. Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 19 часов состоятся «Научные чтения» - просветительский проект сети ИЦАЭ, направленный на популяризацию книг. О любимых книгах расскажут директор Мультимедийного парка «Россия — моя история» Полина Глинских, журналист Андрей Трушников, поэт Александр Самойлов, артист Челябинской Государственной филармонии Святослав Хазов, актриса Молодежного театра Александра Одегова, хореограф Светлана Дворник. Регистрация (Челябинск, ул. Клары Цеткин, 11, лекторий КЦ11, первый этаж).

В 20 часов в рамках XI Международного музыкального фестиваля «Весенний beat» состоится Рок-винтаж. Участники смогут спеть любимые рок-хиты вместе с ветеранами челябинской рок-сцены – группой Rock Is (Челябинск, ул. Кирова, 100).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий библиотеки Централизованной библиотечной системы Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

6 апреля – Международный день спорта на благо развития и мира.

6 апреля – Всемирный день настольного тенниса.

6 апреля – День работников следственных органов МВД России.

6 апреля в народном календаре – Артемон - дери полоз.

6 апреля – в 1818 году в Париже барон Карл де Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда).

6 апреля – в 1896 году в Афинах начались первые современные Олимпийские игры.

6 апреля – в 1899 году в Москве пустили первый электрический трамвай

6 апреля – в 1722 году Петр I ввел налог на бороды в размере 50 рублей в год

6 апреля – в 1930 году в СССР учрежден Орден Красной Звезды.