Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на шестое и седьмое мая.

Шестое мая, четверг

В 11 часов – третий соревновательный день чемпионата и первенства России по кикбоксингу. Полуфиналы (Свердловский проспект, 51, Дворец спорта «Юность»).

В 11 часов в зале периодики Челябинской областной публичной библиотеки состоится лекция-презентации «Атлас новых профессий» - старшеклассникам расскажут о причинах появления новых профессий.

В 14 часов начнется турнир настольных игр «Игромай». Можно будет принять участие в развлекательных («Крокодил» и «Уно») и в интеллектуальных играх («Скрабл», «Хронограф», «Техностратегия», «Чепухатом», «Профессионалы», «Атомные гипотезы») в Центре межкультурных коммуникаций (ул. Цвиллинга, 61).

В 14 часов в Магнитогорске состоится 88-ая традиционная городская легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Магнитогорский рабочий», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Старт и финиш организуют на беговых дорожках Центрального стадиона.

С 16 до 19 часов состоится генеральная репетиция торжественного построения, посвященного празднованию Дня Победы (площадь Революции).

В 17 часов Челябинский театр кукол представит зрителям премьеру спектакля для зрителей с 12 лет «Полонез Огинского» по мотивам военной повести Константина Губаревича (Островского, 8, Дворец культуры ЧЭРЗ).

Шестого мая на Челябинской телебашне РТРС включат праздничный сценарий подсветки в знак поддержки акции «Бессмертный полк» - появятся цвета Георгиевской ленты и надпись: «Бессмертный полк. Никто не забыт. Ничто не забыто».

На территории Катав-Ивановского района Челябинской области состоятся XIV Чемпионат России и Чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов «XLIII МАТЧ ГОРОДОВ УРАЛА» по спортивному туризму на спелеодистанциях.

Седьмое мая, пятница

С 9 до 17 часов в Челябинске на площадке у Центра исторического наследия ЮУЖД будет работать выставка военной техники и интерактивная экспозиция. Также будет инсценирована работа железнодорожной станции в военное время.

В 11 часов в зале периодики Челябинской областной публичной библиотеки состоится лекция-презентации «Атлас новых профессий» - старшеклассникам расскажут, как развиваются новые виды транспорта и люди каких профессий будут вскоре ими управлять.

В 11 часов – четвертый соревновательный день чемпионата и первенства России по кикбоксингу. Первая часть финальных поединков, в 17 часов - награждение (Свердловский проспект, 51, Дворец спорта «Юность»).

В 13 часов в Челябинск прибудет «Поезд Победы» на паровой тяге, который поведет паровоз П36. По прибытии ретропоезда на перроне пройдут торжественные мероприятия в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, выступление творческих коллективов.

В 13 часов состоится танцевальный флэшмоб, посвященный 76-летию Великой Победы, «Вальс Победы ЮУрГУ» (пр. Ленина, 76, площадь перед главным корпусом ЮУрГУ).

В 14 часов начнется турнир настольных игр «Игромай». Можно будет принять участие в развлекательных («Крокодил» и «Уно») и в интеллектуальных играх («Скрабл», «Хронограф», «Техностратегия», «Чепухатом», «Профессионалы», «Атомные гипотезы») в Центре межкультурных коммуникаций (ул. Цвиллинга, 61).

В 14 часов в Литературном сквере Челябинской областной публичной библиотеки прозвучат песни о войне и стихи поэтов-фронтовиков. В программе «Концертная бригада» выступят воспитанники Вокальной студии Марии Тарасовой и челябинские барды. Военную и послевоенную лирику прочтут и челябинские поэты, участники проектов «Стихи о» и «Дядя Слэм», литературно-музыкального клуба «Пой, читай, говори». Одновременно в Литературном сквере пройдет акция «Георгиевская ленточка».

С 16 часов до 18 часов 40 минут на Пасхальной ярмарке состоятся мастер-классы по народной кукле и основам песочной анимации (улица 250-летия Челябинска, 38).

С 18 до 19 часов на Пасхальной ярмарке - игровая программа с весенними играми (улица 250-летия Челябинска, 38).

В 18 часов Челябинский театр кукол представит зрителям премьеру спектакля для зрителей с 12 лет «Полонез Огинского» по мотивам военной повести Константина Губаревича (Островского, 8, Дворец культуры ЧЭРЗ).

- Официальное открытие «Стены Памяти» на Бульваре Славы в Челябинске и на площади перед дворцом культуры в Кусе.

- На территории Катав-Ивановского района Челябинской области – второй соревновательный день XIV Чемпионата России и Чемпионата Уральского и Приволжского федеральных округов «XLIII МАТЧ ГОРОДОВ УРАЛА» по спортивному туризму на спелеодистанциях.

С первого по 10 мая

В парке Гагарина аттракционы будут работать ежедневно с 10 до 22 часов.

В Горсаду им. А. С. Пушкина «Русские аттракционы» и Детский городок «Мультяшкино» будут работать ежедневно с 10 до 21 часа. Прокат электромобилей – с 11 до 21 часа. «Лимонтир» - с 11 до 22 часов. В Горсаду им. А. С. Пушкина открылась трасса для картинга.

ДЛЯ СПРАВКИ

6 мая в православном календаре - День святого Георгия Победоносца.

6 мая в народном календаре - Юрий Вешний, Егорьев день.

6 мая 1715 года в России издан первый «Артикул воинский» (военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс России, разработанный в период создания Петром I регулярной армии).

6 мая 1906 года Николаем II утверждены Основные государственные законы Российской империи.

7 мая - День радио.

7 мая - День создания Вооруженных Сил России.

7 мая - День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России

7 мая 2021 года - Празднование в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (отмечается в пятницу Светлой седмицы).

7 мая в народном календаре – Евсей – Овсы отсей.

7 мая 1755 года состоялось торжественное открытие Московского университета (сегодня — МГУ имени М.В. Ломоносова).

7 мая 1934 года в РСФСР появилось новое территориальное образование — Еврейская автономная область.

7 мая 1936 года - День Президентского полка Комендатуры Московского Кремля.

7 мая 1985 года Совет Министров СССР принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения».