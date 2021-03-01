Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на второе марта.
В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» организует онлайн пресс-конференцию «Как жители Челябинской области отпразднуют Масленицу».
В 14 часов 30 минут на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция на тему «Новые направления и возможности нацпроекта «Производительность труда» и место в нём Челябинской области в ряду других регионов-участников». Организаторы - Минэкономразвития РФ, Фонд развития промышленности Челябинской области и пресс-центр «Гранада Пресс».
ДЛЯ СПРАВКИ
Второе марта - Международный день спички.
Второе марта в православном календаре - День памяти священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России.
Второе марта в народном календаре - День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. В этот день поминали двух святых: праведную старицу Мариамну и великомученика Феодора Тирона.
Второе марта – в 1983 году в Англии фирмы Sony, Philips и Polygram представили на суд публики компакт-диск и проигрыватель компакт-дисков.
Второе марта – в 1949 году совершен первый беспосадочный полет вокруг земного шара самолета. Полет длился 94 часа, а самолет назывался Lucky Lady II (B-50 Superfortress).