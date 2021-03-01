Полицейские Челябинска задержали вахтовика, который угнал машину, чтобы добраться до дома

Южноуралец завоевал медаль на первенстве мира по спортивному ориентированию

Анонсы событий и мероприятий на второе марта

В Усть-Катаве в столкновении маршрутки и грузовика травмы получили девять человек

Наталья Котова: Благоустройство территорий строящихся детских садов и школы должно быть комплексным

В Челябинской области в новом году поженились семь пар старше семидесяти

Уральскому духовому оркестру под руководством Игоря Ежова исполнилось 10 лет

Анонсы событий и мероприятий на второе марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на второе марта.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» организует онлайн пресс-конференцию «Как жители Челябинской области отпразднуют Масленицу».

В 14 часов 30 минут на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция на тему «Новые направления и возможности нацпроекта «Производительность труда» и место в нём Челябинской области в ряду других регионов-участников». Организаторы - Минэкономразвития РФ, Фонд развития промышленности Челябинской области и пресс-центр «Гранада Пресс».

ДЛЯ СПРАВКИ

Второе марта - Международный день спички.

Второе марта в православном календаре - День памяти священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России.

Второе марта в народном календаре - День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. В этот день поминали двух святых: праведную старицу Мариамну и великомученика Феодора Тирона.

Второе марта – в 1983 году в Англии фирмы Sony, Philips и Polygram представили на суд публики компакт-диск и проигрыватель компакт-дисков.

Второе марта – в 1949 году совершен первый беспосадочный полет вокруг земного шара самолета. Полет длился 94 часа, а самолет назывался Lucky Lady II (B-50 Superfortress).