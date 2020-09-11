Анонсы событий и мероприятий (в том числе и праздничные) на 12-14 сентября

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12-14 сентября.

12 сентября, суббота

Челябинск празднует День рождения города

В 9 часов состоится Открытый кубок города по гиревому спорту (СК «Лидер» на Копейском шоссе, 43).

С 10 часов до 22 часов 15 минут – Телемарафон «День города 2020». Зрители увидят выступление участников конкурса «Марафон талантов», концерт «В гостях у Митрофановны», гала-концерт «Песня города», фестиваль команд КВН и «Парад моды».

В 11 часов состоится интерактивный спектакль о сохранении окружающей природы «Как в Волшебный лес хулиган залез» (Скарабей).

С12 до 16 часов состоится ХV Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий» (пешеходная часть улицы Кирова).

В 12 часов начнется XX фестиваль «Бэби-джаз» (горсад имени Пушкина).

В 12 часов начнется концерт на площадке у кинотеатра «Победа» на Комсомольском проспекте.

В 12 часов на летней эстраде в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина пройдет Фестиваль русского фольклора и культуры «Новолетие». На празднестве будут работать мастерские по созданию традиционного народного костюма в современной интерпретации, здесь же будет возможность изучить старинную вышивку и технику валяния из шерсти. Пришедшие смогут познакомится с старорусскими традициями, песнями и инструментами, а также поучаствовать в мастер-классах по танцам, в посиделках, обрядах и народных гуляниях. Кроме того, на площадке расположится ярмарка. Ремесленники, кондитеры и другие торговцы уже готовы представить покупателям настоящие шедевры своего мастерства.

В 12 часов начнется программа «Город трудовой доблести и славы» (парк «Сад Победы»).

В 12 часов состоится песочная история для самых маленьких «Невероятное путешествие мышонка Пика».

В 12 часов состоится театральный урок об истории родного города «Челябинский караван» (Новый художественный театр).

С 12 часов до 14 часов 30 минут состоится спектакль «Бука» от Челябинского государственного Театра Кукол имени В.Вольховского и концертная программа от администрации Тракторозаводского района (сад «Победы»).

В 13 часов состоится песочный спектакль «Боевые танки для детей» о вкладе детей в достижение Победы (Скарабей).

В 14 часов состоится концерт «С днем рождения, любимый город» (парк «Металлург» имени Тищенко).

В 14 часов состоится лекция ко Дню благоверного великого князя Александра Невского (Картинная галерея Музея изобразительных искусств, ул. Труда, 92А).

В 14 часов состоится выставка-шествие лучших фотографий южноуральских авторов. Участники с работами художников пойдут от исторического музея к галерее «Каменный пояс» на Кировке, где и откроют выставку. Челябинцы смогут не только полюбоваться фотошедеврами, но и пообщаться с их авторами.

С 14 часов 30 минут до 16 часов состоится концертная программа «Любимый город». Выступление группы «Ариэль» (театральная площадь парка «Сад Победы»).

В 19 часов состоится Парад моды. Красочное шоу будет транслироваться в прямом эфире на телеканале ОТВ.

В 22 часа празднование дня города завершится фейерверком на набережной реки Миасс у Торгового центра.

13 сентября, воскресенье

В 11 часов начнется арт-фестиваль «Счастливое детство», во время которого будет создано большое тематическое граффити, а также будут проходить творческие мастер-классы для детей (площадка за Ангелом мира парка «Сад Победы»).

В 11 часов покажут песочную сказку о приключениях девочки Даренки «Серебряное копытце» (Скарабей).

В 12 часов состоится песочный романтичный спектакль «Аленький цветочек» (Скарабей).

В 13 часов в городском саду имени Пушкина посетителей будут ждать приятные сюрпризы, викторины и артисты Челябинска. Хедлайнером программы станут легендарные чемпионы КВН, команда «Уездный город».

В 13 часов на площади Революции развернутся танцевальные битвы по хип-хопу и брейк-дансу, граффити-контест, чемпионат по воркауту и показательные выступления по слэклайну.

В 13 часов на челябинском скейтпарке (около здания общества «Динамо» по улице Коммуны, 98/1) состоятся соревнования по экстремальным видам спорта: BMX, скейтбордингу и кикскутерингу - самокатному спорту.

В парке имени Гагарина пройдет второй рок-фестиваль «В ритме рока», приуроченный к празднованию 284-летия Челябинска. В этом году фестиваль пройдет в формате гала-концерта и онлайн-поздравления от известных исполнителей русского рока. На главную сцену парка Гагарина выйдут лучшие рок-группы нашего города, а также специальные гости фестиваля – Лера Старикова, гости из Екатеринбурга – группа ТимерТау, победитель прошлогоднего фестиваля - группа ГАВРИЛОВ и группа Never-Opened-Doors. Возле Главной сцены парка пройдет мотовыставка от клуба «Ночные волки», а также будут работать зона с сувенирной авторской продукцией и мерчами гостей фестиваля, ярмарка изделий ручной работы и рокерская фотозона для всей семьи. Между выступлениями авторских групп, на сцене выступит кавер-группа с известными хитами русского рока.

ДЛЯ СПРАВКИ

12 сентября 2020 года – Всемирный день оказания первой медицинской помощи (во вторую субботу сентября).

12 сентября - Международный день вязания крючком.

12 сентября - День программиста в России.

12 сентября в православном календаре - Празднование в честь перенесения мощей благоверного князя Александра Невского.

12 сентября в народном календаре – Александр Сытник.

12 сентября 1715 года Петр I издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями.

13 сентября - День рождения Челябинска.

13 сентября - День танкиста в России.

13 сентября - День программиста в России.

13 сентября - День парикмахера в России.

13 сентября 2020 года – Всемирный день журавля (отмечается во второе воскресенье сентября).

13 сентября - День озера Байкал.

13 сентября в народном календаре – Куприянов день, Журавлиное вече.

14 сентября в церковном календаре - Церковное новолетие, «начало индикта». Именно эта дата считается первым днем нового церковного года.

14 сентября - Новолетие, Славянский Новый год.

14 сентября в народном календаре – Семин день.

14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне Оренбургской области начались опытные испытания одного из видов атомного оружия.