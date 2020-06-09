Анонсы событий и мероприятия на 10 июня
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 июня.
В 9 часов 30 минут ОНФ и команда Молодежки ОНФ сдадут кровь в рамках акции #ОставайсяДонором, приуроченной ко Дню донора. Также активисты движения будут раздавать значки каждому донору с персональной группой крови и резус-фактором.
Мероприятия состоится на станции переливания крови ФМБВ России (журналисты встречаются у исполкома ОНФ, Цвиллинга, 20).
В 10 часов Ростелеком приглашает журналистов на тестирование технической готовности системы видеонаблюдения за ЕГЭ в школах (Челябинск, ул. Елькина, д. 88, гимназия №80).
ДЛЯ СПРАВКИ
10 июня 1807 года основан Ижевский оружейный завод (ныне – Концерн «Калашников»).
10 июня 1921 года основан государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна».
10 июня 1935 года было основано общество анонимных алкоголиков.
10 июня 1936 года в Москве основана киностудия «Союзмультфильм».
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