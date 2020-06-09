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Анонсы событий и мероприятия на 10 июня

Общество
Сегодня, 14:59
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 июня.

В 9 часов 30 минут ОНФ и команда Молодежки ОНФ сдадут кровь в рамках акции #ОставайсяДонором, приуроченной ко Дню донора. Также активисты движения будут раздавать значки каждому донору с персональной группой крови и резус-фактором.

Мероприятия состоится на станции переливания крови ФМБВ России (журналисты встречаются у исполкома ОНФ, Цвиллинга, 20).

В 10 часов Ростелеком приглашает журналистов на тестирование технической готовности системы видеонаблюдения за ЕГЭ в школах (Челябинск, ул. Елькина, д. 88, гимназия №80).

ДЛЯ СПРАВКИ

10 июня 1807 года основан Ижевский оружейный завод (ныне – Концерн «Калашников»).

10 июня 1921 года основан государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна».

10 июня 1935 года было основано общество анонимных алкоголиков.

10 июня 1936 года в Москве основана киностудия «Союзмультфильм».

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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