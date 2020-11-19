Антимонопольщики проверят цены на КТ в частных клиниках Челябинска

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В антимонопольную службу Челябинской области поступило заявление от Росздравнадзора возможном нарушении требований действующего законодательства. В частности, речь идет о ценах на услуги по компьютерной томографии легких в условиях распространения коронавирусной инфекции и высокого спроса на нее.
Заявление с информацией о стоимости КТ легких в частных клиниках (ООО «МЦ «Кармель», ООО «Энлимед», ООО МЦ «Лотос») в интервале от 3600 до 6000 рублей направило в ведомство ТО Росздравнадзора по Челябинской области. При этом тариф на оплату компьютерной томографии по ОМС составляет 2063 рублей. Указанный тариф включает в себя статьи затрат, установленные территориальной программой обязательного медицинского страхования. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.
Челябинское УФАС России обращается с просьбой к гражданам, прошедшим компьютерную томографию легких на платной основе, о направлении в адрес службы документов, содержащих информацию о стоимости данной услуги.
Такими документами могут быть чеки об оплате, договоры или акты выполненных работ с указанием медицинского учреждения, услуги и ее стоимости, даты проведения обследования.
Данную информацию просим направлять на эл. почту to74@fas.gov.ru c темой письма «КТ легких». Персональные данные можно не указывать.
В случае выявления признаков нарушения действующего законодательства будут приняты меры антимонопольного реагирования.
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