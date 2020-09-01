ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Антисептик в портфеле и физкультминутки во время урока: Роспотренадзор рассказал, как школьникам уберечься от «ковида»

Общество
Сегодня, 14:12
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Специалисты Роспотребнадзора Российской Федерации выпустили своеобразную памятку для школьников, в которой описали необходимые меры, которые смогут обезопасить себя от заражения коронавирусной инфекцией.

Памятка от Роспотребнадзора называется «10 шагов к здоровью школьника». Первое, что рекомендуют специалисты, это перед выходом в школу проверить в портфеле наличие антисептических салфеток. А также протирать ими рабочее место перед началом уроков, в том числе компьютерную технику, мышку и клавиатуру.

Кроме того, школьникам рекомендовано особое внимание обратить на подбор одежды, помнить про значимость комфортного теплоощущения, не перегревайся и не переохлаждайся.

Также специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют школьникам ежедневно измерять температуру тела.

«При входе в школу проходи через специально оборудованный фильтр, тебе измерят температуру тела. Не волнуйся при измерении температуры. Температуру измерят взрослые с помощью бесконтактного термометра. Если температура будет выше 37 градусов тебе окажут медицинскую помощь», - сообщили в пресс-службе Роспотренадзора РФ.

На переменах школьникам советуют делать упражнения на расслабление мышц спины и шеи, гимнастку для глаз. Выходить из класса организованно для похода в столовую и перехода в специальные кабинеты (физика, химия, трудовое обучение, физическая культура и иностранный язык), неорганизованно – в туалет, медицинский кабинет.

«Не нужно забывай делать физкультминутки во время урока. Делай физкультминутки - на 25-30 минуте урока разминай мышцы рук, плечевого пояса, туловища, делай упражнения на дыхание, гимнастику для глаз, улыбайся друг другу. Это поможет тебе чувствовать себя лучше, поднимет настроение, сохранит высокую работоспособность, а значит и успешность в освоении знаний», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Ну, и, конечно, специалисты, напоминают о правильном питании и соблюдении элементарных правил гигиены. Тогда никакой коронавирус никому не страшен.

 

 

 

 

 

  
 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 12:17
В Челябинской области продолжает расти заболеваемость «ковидом»
Общество
Сегодня, 11:57
В Челябинской области еще четыре человека умерли с диагнозом «ковид»
Общество
Вчера, 15:45
Замминистра экологии вылечился от Covid-19
Общество
Вчера, 12:11
За сутки в Челябинской области из больниц выписали пять человек с «ковидом»
Сегодня, 11:47
В Челябинской области в четвертый раз разгорится «Пламя Аркаима»
Сегодня, 11:39
Первый звонок для многих первоклассников Челябинска прозвучал без родителей
Сегодня, 10:45
ММК помог Магнитогорску подготовиться к новому учебному году
Сегодня, 10:04
Алексей Текслер: С 1 сентября начинается время новых свершений и удивительных открытий
Сегодня, 09:59
Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем знаний и вспомнила свои школьные годы
Вчера, 20:54
Алексей Текслер: У Коркинского района есть отличные перспективы развития
Вчера, 19:52
Алексей Текслер поручил благоустроить в Коркино стихийный рынок
Вчера, 16:32
Архитекторы пригласили челябинцев поучаствовать в судьбе Сада камней
Вчера, 15:47
С сентября этого года торговля на ярмарках в Челябинске будет организована по-новому
Вчера, 15:45
Замминистра экологии вылечился от Covid-19
Среда обитания
Сегодня, 14:07
Безруков нашел исчезнувшее озеро
Общество
Сегодня, 10:04
Алексей Текслер: С 1 сентября начинается время новых свершений и удивительных открытий
Новости
Сегодня, 13:40
Общество
Профсоюзная премия в День знаний
Сегодня, 12:17
Общество
В Челябинской области продолжает расти заболеваемость «ковидом»
Сегодня, 11:57
Общество
В Челябинской области еще четыре человека умерли с диагнозом «ковид»
Вчера, 16:54
Экономика
ВТБ Факторинг выплатил клиентам четыре триллиона рублей
Вчера, 16:34
Происшествия
Челябинец напал на полицейского и стрелял по соседу по даче
Материалы рубрики
Сегодня, 13:40
Общество
Профсоюзная премия в День знаний
Сегодня, 12:17
Общество
В Челябинской области продолжает расти заболеваемость «ковидом»
Сегодня, 11:57
Общество
В Челябинской области еще четыре человека умерли с диагнозом «ковид»
Вчера, 16:32
Общество
Архитекторы пригласили челябинцев поучаствовать в судьбе Сада камней
Вчера, 15:45
Общество
Замминистра экологии вылечился от Covid-19
Теги
школа
Челябинск
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика