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Котова запретила

Аптека возле центрального клуба на ЧМЗ, из-за которой вырубили деревья, построена не будет

Общество
Сегодня, 13:09
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске отменено разрешение на строительство аптеки в Металлургическом районе, возле центрального клуба, из-за которого - к большому негодованию местных жителей - были вырублены деревья.

Застройщик остановил все работы после встречи с главой города Натальей Котовой, состоявшейся сегодня, 19-го мая, рано утром.

"Сейчас задача застройщика вступить в диалог с жителями близлежащих домов", - соообщили в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, данная тема обсуждалась вчера, 18-го мая, на аппаратном совещании. Наталья Котова распорядилась об отмене разрешения на строительство аптеки и поручила разобраться в конфликтной ситуации с участием застройщика и местных жителей, возмущенных вырубкой зеленых насаждений.

Заместитель главы Челябинска по вопросам градостроительства Владимир Шамне доложил на аппаратке, что разрешение на строительство и снос зеленых насаждений застройщику, который заплатил в бюджет города 408 тысяч рублей в качестве компенсации за вырубленные деревья, выдали в сентябре ушедшего года. 

Заместитель главы города по правовым вопросам Надежда Рыльская пояснила градоначальнице, что в 2019-м году земля предоставлялась данному застройщику в аренду сроком на три года для завершения строительства аптеки.

Наталья Котова напомнила подчиненным о своих ранее сказанных словах относительного того, что с 2020-го года каждое разрешение на строительство выдается только после выезда представителей власти на место и доскональной проверки происходящего - чтобы ничьи права не были нарушены. Не исключением стала и стройка в Металлургическом районе.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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