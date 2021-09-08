Асфальт вместо грунта: власти подарили челябинцам из «Академ Riverside» долгожданный тротуар

Жителям челябинского микрорайона «Академ Riverside» власти подарили долгожданный тротуар вдоль улицы Университетская набережная.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, новый, широкий тротуар фактически соединил мост у «Родника» и микрорайон «Тополиная аллея».

Теперь местные жители смогут ходить по хорошему асфальту, а не по грунту, как это было с 2012-го года и до настоящего времени.

Работы по строительству тротуара осуществлял городской комитет дорожного хозяйства.